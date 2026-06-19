Están bajando los precios de la gasolina, pero ¿Cuándo bajará la inflación en EEUU?

La gasolina está bajando en Estados Unidos y muchos conductores ya lo notan al llenar el tanque.

Sin embargo, la inflación sigue siendo una preocupación para millones de familias. Aunque el combustible se ha abaratado, otros factores continúan presionando los precios en la economía.

Por qué importa: La gasolina es uno de los precios que los consumidores observan con más frecuencia. Cuando baja, suele generar la sensación de que el costo de vida también debería disminuir.

No obstante, varios factores continúan presionando los precios de otros bienes y servicios en la economía estadounidense.

La gasolina ya bajó de los 4 dólares ¿Y la inflación?

Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio nacional de la gasolina regular cayó esta semana por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo.

El jueves el promedio nacional se ubicó en 3.999 dólares por galón y el viernes continuó bajando hasta aproximadamente 3.97 dólares.

La tendencia ha generado optimismo entre algunos analistas del sector energético:

Patrick De Haan, analista de GasBuddy, señaló en una publicación en X que, si no se producen interrupciones importantes asociadas a la temporada de huracanes, el precio promedio nacional podría incluso volver a caer por debajo de los 3 dólares por galón antes de finalizar el año. También anticipó que el diésel podría descender por debajo de los 4 dólares por galón.