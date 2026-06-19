Están bajando los precios de la gasolina, pero ¿Cuándo bajará la inflación en EEUU?
Publicado el19/06/2026 a las 08:39
La gasolina está bajando en Estados Unidos y muchos conductores ya lo notan al llenar el tanque.
- Sin embargo, la inflación sigue siendo una preocupación para millones de familias. Aunque el combustible se ha abaratado, otros factores continúan presionando los precios en la economía.
Por qué importa: La gasolina es uno de los precios que los consumidores observan con más frecuencia. Cuando baja, suele generar la sensación de que el costo de vida también debería disminuir.
No obstante, varios factores continúan presionando los precios de otros bienes y servicios en la economía estadounidense.
La gasolina ya bajó de los 4 dólares ¿Y la inflación?
Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio nacional de la gasolina regular cayó esta semana por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo.
El jueves el promedio nacional se ubicó en 3.999 dólares por galón y el viernes continuó bajando hasta aproximadamente 3.97 dólares.
La tendencia ha generado optimismo entre algunos analistas del sector energético:
Patrick De Haan, analista de GasBuddy, señaló en una publicación en X que, si no se producen interrupciones importantes asociadas a la temporada de huracanes, el precio promedio nacional podría incluso volver a caer por debajo de los 3 dólares por galón antes de finalizar el año. También anticipó que el diésel podría descender por debajo de los 4 dólares por galón.
if everything goes well and no major hurricane disruptions, we could see the national average fall below $3/gal again late this year with diesel falling back below $4/gal.
— Patrick De Haan (@GasBuddyGuy) June 18, 2026
Confianza de los consumidores mejora, a pesar de los precios
Según la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor aumentó un 9.2% durante junio después de haber alcanzado un mínimo histórico en mayo.
- Joanne Hsu, directora de Encuestas al Consumidor de la institución, explicó que parte de esta recuperación está relacionada con el alivio que los consumidores han experimentado al pagar menos por la gasolina.
Sin embargo, sentirse más optimista sobre la economía no necesariamente significa que los precios de otros bienes y servicios vayan a bajar rápidamente.
La inflación ya no sigue el comportamiento del combustible
El principal hallazgo surge de un análisis realizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City.
Durante décadas, los precios de la gasolina y las expectativas de inflación de los consumidores tendieron a moverse en la misma dirección.
- Cuando la gasolina subía, las expectativas de inflación también aumentaban. Cuando el combustible bajaba, la preocupación por futuros aumentos de precios solía disminuir.
Pero en 2025 ocurrió algo diferente:
Mientras los precios de la gasolina comenzaron a descender, las expectativas de inflación continuaron aumentando.
- Según el análisis de la Reserva Federal, si la relación histórica se hubiera mantenido, las expectativas de inflación podrían haber sido hasta 1.5 puntos porcentuales menores durante este año.
La institución señala que los consumidores parecen estar prestando atención a otros factores que podrían afectar los precios en el futuro, incluyendo el posible impacto de los aranceles sobre distintos productos.
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Petróleo y las cadenas de suministro siguen presionando los precios
Aunque los combustibles están bajando, todavía existen factores que podrían impedir una reducción más rápida de la inflación.
- Los analistas económicos coinciden en que el mercado energético mundial sigue enfrentando desafíos derivados de las tensiones en Medio Oriente.
- El estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde normalmente transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, todavía no ha recuperado completamente los niveles de actividad previos al conflicto.
Incluso si los precios del petróleo continúan bajando, los efectos sobre la economía suelen tardar en llegar.
Lo que viene: Aunque los conductores ya están viendo alivio en las estaciones de servicio, la evolución de los precios durante los próximos meses dependerá de factores mucho más amplios que el costo del combustible, incluyendo el comercio internacional, las cadenas de suministro y el comportamiento del mercado energético mundial.