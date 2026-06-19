3 formas de ayudar a los hijos a comprar su primera casa en EE.UU.

Para muchos jóvenes estadounidenses, comprar una vivienda parece una meta cada vez más difícil de alcanzar.

Los altos precios de las propiedades, las tasas hipotecarias elevadas y los gastos asociados al alquiler están retrasando la entrada de una nueva generación al mercado inmobiliario.

Por qué importa: El precio medio de una vivienda usada en Estados Unidos rondó los 430.000 dólares en mayo, según Realtor.com.

Con un pago inicial promedio del 19%, los compradores necesitarían cerca de 81.700 dólares para el enganche, una cifra que muchos no pueden reunir por sí solos.

Conoce 3 alternativas para ayudar a los hijos a comprar su primera casa

1. Ayudar con el enganche puede acelerar la compra

La forma más directa de ayudar a un hijo o nieto a comprar una vivienda es aportar dinero para el pago inicial.

Para muchos compradores jóvenes, el principal obstáculo no es la capacidad de pagar una hipoteca cada mes, sino reunir el dinero necesario para el enganche.

Las normas fiscales permiten realizar donaciones de hasta 19.000 dólares por beneficiario en 2025 sin que se contabilicen dentro de la exención vitalicia.

En el caso de parejas casadas que realizan la donación conjuntamente, el límite alcanza los 38.000 dólares por beneficiario.

Antes de transferir grandes cantidades de dinero, conviene analizar las implicaciones legales y patrimoniales de la operación.