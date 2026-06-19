3 formas de ayudar a los hijos a comprar su primera casa en EE.UU.
Publicado el19/06/2026 a las 08:02
Para muchos jóvenes estadounidenses, comprar una vivienda parece una meta cada vez más difícil de alcanzar.
- Los altos precios de las propiedades, las tasas hipotecarias elevadas y los gastos asociados al alquiler están retrasando la entrada de una nueva generación al mercado inmobiliario.
Por qué importa: El precio medio de una vivienda usada en Estados Unidos rondó los 430.000 dólares en mayo, según Realtor.com.
- Con un pago inicial promedio del 19%, los compradores necesitarían cerca de 81.700 dólares para el enganche, una cifra que muchos no pueden reunir por sí solos.
Conoce 3 alternativas para ayudar a los hijos a comprar su primera casa
1. Ayudar con el enganche puede acelerar la compra
La forma más directa de ayudar a un hijo o nieto a comprar una vivienda es aportar dinero para el pago inicial.
Para muchos compradores jóvenes, el principal obstáculo no es la capacidad de pagar una hipoteca cada mes, sino reunir el dinero necesario para el enganche.
- Las normas fiscales permiten realizar donaciones de hasta 19.000 dólares por beneficiario en 2025 sin que se contabilicen dentro de la exención vitalicia.
- En el caso de parejas casadas que realizan la donación conjuntamente, el límite alcanza los 38.000 dólares por beneficiario.
Antes de transferir grandes cantidades de dinero, conviene analizar las implicaciones legales y patrimoniales de la operación.
2. Otorgar un préstamo familiar ofrece mayor control
Otra alternativa es prestar el dinero en lugar de regalarlo.
- Un préstamo familiar permite ayudar con la compra sin renunciar definitivamente a los fondos. Además, los padres o abuelos pueden ofrecer condiciones más favorables que las disponibles en muchas instituciones financieras.
- Los especialistas suelen recomendar que este tipo de acuerdos quede documentado mediante un contrato formal que especifique el monto prestado, los plazos de pago y cualquier interés acordado entre las partes.
También es importante respetar las reglas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para evitar problemas fiscales posteriores.
3. Ser aval de la hipoteca puede facilitar la aprobación
Cuando el principal obstáculo es acceder al financiamiento, algunos padres optan por actuar como avales o garantes de la hipoteca.
- Al evaluar la solicitud, el banco considera tanto el historial crediticio del comprador como el del garante. Esto puede mejorar las posibilidades de aprobación o permitir acceder a un préstamo mayor.
Sin embargo, esta opción implica riesgos importantes: Si el comprador deja de realizar los pagos, el garante podría verse obligado a asumir parte de la deuda y enfrentar consecuencias en su propio historial crediticio.
Por esta razón, los expertos recomiendan analizar cuidadosamente la capacidad financiera de ambas partes antes de asumir este compromiso.
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El apoyo familiar es cada vez más importante en familias hispanas
La edad promedio de los compradores de vivienda por primera vez alcanzó los 40 años el año pasado, según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).
- Esta tendencia refleja las dificultades que enfrentan los jóvenes para ahorrar mientras pagan alquileres elevados y otros gastos.
Ante este panorama, las ayudas familiares continúan ganando relevancia como una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda.
Lo que viene: Mientras los precios de las viviendas y los costos de financiamiento siguen representando un reto para los compradores primerizos, muchas familias continuarán evaluando cuál de estas tres alternativas se adapta mejor a sus objetivos financieros.