Creció la economía, pero también los precios: gasolina, alimentos ¿Qué opinas, estamos mejor o peor?

La economía de Estados Unidos creció durante los primeros meses de 2026, pero muchas familias todavía no sienten ese avance en su bolsillo.

La gasolina sigue cerca de los 4 dólares por galón, la carne cuesta más que hace un año y una nueva encuesta muestra que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo económico del presidente Trump.

Por qué importa: La economía muestra señales positivas, pero millones de estadounidenses siguen pagando más por productos básicos y eso influye en cómo perciben la situación del país.

La economía mejoró en EE.UU., pero el bolsillo de la gente todavía no lo siente

La Oficina de Análisis Económico (BEA) informó que la economía estadounidense creció más de lo previsto entre enero y marzo de este año, impulsada por una mayor inversión, el aumento de las exportaciones y un mayor gasto del Gobierno, informó la agencia EFE.

Sin embargo, ese crecimiento no significa que el costo de vida haya bajado para las familias.

Los precios continúan elevados y la inflación sigue siendo uno de los principales retos para los consumidores.

Por esa razón, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés este mes mientras evalúa la evolución de la economía y los precios.

Gasolina y alimentos siguen costando más

Uno de los gastos que más pesa en el presupuesto familiar continúa siendo la gasolina.