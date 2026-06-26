Creció la economía, pero también los precios: gasolina, alimentos ¿Qué opinas, estamos mejor o peor?
Publicado el26/06/2026 a las 08:00
La economía de Estados Unidos creció durante los primeros meses de 2026, pero muchas familias todavía no sienten ese avance en su bolsillo.
- La gasolina sigue cerca de los 4 dólares por galón, la carne cuesta más que hace un año y una nueva encuesta muestra que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo económico del presidente Trump.
Por qué importa: La economía muestra señales positivas, pero millones de estadounidenses siguen pagando más por productos básicos y eso influye en cómo perciben la situación del país.
La economía mejoró en EE.UU., pero el bolsillo de la gente todavía no lo siente
La Oficina de Análisis Económico (BEA) informó que la economía estadounidense creció más de lo previsto entre enero y marzo de este año, impulsada por una mayor inversión, el aumento de las exportaciones y un mayor gasto del Gobierno, informó la agencia EFE.
- Sin embargo, ese crecimiento no significa que el costo de vida haya bajado para las familias.
- Los precios continúan elevados y la inflación sigue siendo uno de los principales retos para los consumidores.
Por esa razón, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés este mes mientras evalúa la evolución de la economía y los precios.
Gasolina y alimentos siguen costando más
Uno de los gastos que más pesa en el presupuesto familiar continúa siendo la gasolina.
Según la AAA, el precio promedio nacional se mantiene en 3,93 dólares por galón, muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Los alimentos también siguen aumentando:
- Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que la carne molida pasó de 5,55 dólares por libra en enero de 2025 a 6,75 dólares actualmente, un incremento cercano al 22 %.
En conjunto, los precios al consumidor aumentaron un 4,2 % durante el último año hasta mayo de 2026.
Eso significa que una familia promedio necesita gastar alrededor de 3.300 dólares adicionales al año para comprar prácticamente los mismos productos y servicios, según cálculos basados en la Encuesta de Gastos del Consumidor.
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Votantes califican peor la economía de Trump ¿Estás de acuerdo?
La percepción de los estadounidenses también refleja esa presión sobre el bolsillo.
- Una encuesta nacional de The Center Square Voters’ Voice reveló que solo el 37 % de los votantes aprueba la gestión económica del presidente Donald Trump, mientras que el 60 % la desaprueba.
La evaluación económica es incluso peor que la aprobación general de su administración, que alcanza un 40 % de apoyo frente a un 58 % de desaprobación.
- El mayor nivel de desaprobación se registra entre quienes tienen ingresos inferiores a 50.000 dólares al año, el grupo que más ha sentido el impacto del aumento en el costo de vida.
Lo que viene: Los próximos reportes sobre inflación, empleo y consumo mostrarán si el crecimiento de la economía comienza a reflejarse en el bolsillo de los estadounidenses.
- Mientras tanto, millones de familias seguirán pendientes de si bajan los precios de la gasolina, los alimentos y otros gastos diarios, factores que también podrían influir en la percepción de los votantes de cara a los próximos meses.