El costo de vida y la crisis de vivienda continúan dominando las preocupaciones de miles de residentes en Nueva York.

Una nueva encuesta del Siena College reveló que la mayoría de los votantes registrados del estado considera que Nueva York va por mal camino en temas relacionados con vivienda y asequibilidad económica.

Por qué importa: La presión al bolsillo ya está provocando que miles de personas abandonen la ciudad en busca de lugares más baratos para vivir.

El sondeo refleja un creciente malestar entre demócratas, republicanos e independientes, quienes coinciden en que el costo de vivir en Nueva York afecta directamente sus finanzas y calidad de vida.

Costo de vida en Nueva York: principal preocupación de la gente

Según la encuesta realizada por Siena College entre el 27 y el 30 de abril de 2026, el problema económico atraviesa las divisiones políticas tradicionales.

El encuestador Steven Greenberg explicó que republicanos e independientes consideran que el estado va por mal camino en temas como:

Costo de vida

Vivienda

Delincuencia

Atención médica

Infraestructura

Educación

Medio ambiente

Aunque la mayoría de los demócratas mantiene una visión más positiva sobre algunos temas, incluso dentro de ese grupo existe preocupación por la vivienda y el costo de vida.