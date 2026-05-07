Mayoría de Neoyorquinos se queja del costo de vida y acceso a vivienda en NY ¿Estás de acuerdo?
El costo de vida y la crisis de vivienda continúan dominando las preocupaciones de miles de residentes en Nueva York. Una nueva encuesta del Siena College reveló que la mayoría de los votantes registrados del estado considera que Nueva York va por mal camino en temas relacionados con vivienda y asequibilidad económica. Por qué importa: […]
Publicado el07/05/2026 a las 08:14
El costo de vida y la crisis de vivienda continúan dominando las preocupaciones de miles de residentes en Nueva York.
- Una nueva encuesta del Siena College reveló que la mayoría de los votantes registrados del estado considera que Nueva York va por mal camino en temas relacionados con vivienda y asequibilidad económica.
Por qué importa: La presión al bolsillo ya está provocando que miles de personas abandonen la ciudad en busca de lugares más baratos para vivir.
- El sondeo refleja un creciente malestar entre demócratas, republicanos e independientes, quienes coinciden en que el costo de vivir en Nueva York afecta directamente sus finanzas y calidad de vida.
Costo de vida en Nueva York: principal preocupación de la gente
Según la encuesta realizada por Siena College entre el 27 y el 30 de abril de 2026, el problema económico atraviesa las divisiones políticas tradicionales.
El encuestador Steven Greenberg explicó que republicanos e independientes consideran que el estado va por mal camino en temas como:
- Costo de vida
- Vivienda
- Delincuencia
- Atención médica
- Infraestructura
- Educación
- Medio ambiente
Aunque la mayoría de los demócratas mantiene una visión más positiva sobre algunos temas, incluso dentro de ese grupo existe preocupación por la vivienda y el costo de vida.
Los resultados muestran además que:
- 59% de demócratas sienten presión económica
- 79% de republicanos expresan preocupación
- 71% de independientes comparten esa percepción
La encuesta incluyó a 806 votantes registrados del estado de Nueva York.
Más de 114.000 personas dejaron Nueva York en 2025
La preocupación económica ya está teniendo consecuencias visibles en la población.
- Según un informe citado por The Center Square, más de 114.000 personas abandonaron Nueva York durante 2025 debido al alto costo de vida, impuestos y problemas relacionados con la calidad de vida.
- El análisis elaborado por la Comisión Ciudadana de Presupuesto indica que, después de una recuperación poblacional tras la pandemia, la ciudad volvió a registrar una salida significativa de residentes.
El fenómeno ya no afecta únicamente a ciertos sectores económicos o grupos específicos. El informe señala que personas de distintas edades, niveles de ingresos y contextos familiares están optando por mudarse fuera de la ciudad.
Muchos neoyorquinos buscan estados más baratos
Aunque parte de quienes abandonan Nueva York permanecen cerca de la región, otros están migrando hacia estados con menores costos y menos impuestos.
Entre los destinos cercanos más frecuentes aparecen:
- Long Island
- Westchester
- Nueva Jersey
- Connecticut
- Pensilvania
También existe una fuerte migración hacia estados del sur y oeste del país, especialmente:
- Florida
- Texas
- Carolina del Norte
- Georgia
Estos lugares suelen ofrecer alquileres más bajos, menor carga tributaria y mayores posibilidades de crecimiento económico para muchas familias.
Para algunos trabajadores, la diferencia entre pagar renta en Nueva York o mudarse a otro estado puede representar cientos o incluso miles de dólares mensuales de ahorro.
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El debate sobre el futuro de Nueva York sigue creciendo
La combinación entre altos impuestos, alquileres elevados y presión económica está modificando la percepción de Nueva York como uno de los mejores lugares para vivir y trabajar en Estados Unidos.
Aunque la ciudad continúa siendo un centro financiero y cultural importante, el debate sobre la calidad de vida sigue creciendo entre residentes y líderes políticos.
- Mientras algunos defienden mayores inversiones en vivienda asequible y servicios públicos, otros consideran que la carga tributaria y el costo operativo del estado continúan expulsando a miles de familias.
- La discusión sobre cómo hacer más accesible vivir en Nueva York probablemente seguirá ocupando un lugar central en la política estatal durante los próximos años.