Corte Suprema respalda a Trump y endurece control migratorio sobre “green card”

Corte respalda política migratoria Trump

Agentes ganan mayor discreción

Green card bajo mayor riesgo

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor del gobierno de Donald Trump en un caso clave sobre inmigración.

La decisión amplía la discreción de agentes migratorios.

El alto tribunal avaló que funcionarios fronterizos puedan tratar a ciertos residentes permanentes como solicitantes de admisión.

Fallo de la Corte Suprema da más poder a agentes migratorios en EE. UU.

🚨 #ÚLTIMAHORA | La Corte Suprema otorga al Gobierno de Trump mayor discreción sobre los inmigrantes con ‘green card’.https://t.co/N7jUK9xSNO — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 23, 2026

Esto facilita su detención y posible proceso de deportación.

El caso gira en torno a Muk Choi Lau, ciudadano chino con residencia permanente en Estados Unidos.

Fue sometido a “parole” tras regresar de un viaje al extranjero.