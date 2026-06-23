Corte Suprema respalda a Trump y endurece control migratorio sobre “green card”
Publicado el23/06/2026 a las 09:53
- Corte respalda política migratoria Trump
- Agentes ganan mayor discreción
- Green card bajo mayor riesgo
La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor del gobierno de Donald Trump en un caso clave sobre inmigración.
La decisión amplía la discreción de agentes migratorios.
El alto tribunal avaló que funcionarios fronterizos puedan tratar a ciertos residentes permanentes como solicitantes de admisión.
Fallo de la Corte Suprema da más poder a agentes migratorios en EE. UU.
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Esto facilita su detención y posible proceso de deportación.
El caso gira en torno a Muk Choi Lau, ciudadano chino con residencia permanente en Estados Unidos.
Fue sometido a “parole” tras regresar de un viaje al extranjero.
Mayor poder para agentes migratorios
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Seis de los nueve magistrados respaldaron la postura del gobierno federal. La decisión se centró en el alcance de la autoridad migratoria.
Los jueces validaron que un agente puede imponer libertad condicional migratoria.
Esto aplica incluso sin pruebas concluyentes en el momento de la entrada.
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El caso involucró una acusación de falsificación contra el residente. El gobierno consideró suficiente esa sospecha para activar el proceso.
Muk Choi Lau había sido acusado de falsificación de marcas registradas. Posteriormente se declaró culpable del delito.
El argumento central del fallo fue la interpretación de la ley migratoria vigente. La Corte sostuvo que no se requieren pruebas elevadas en frontera.
¿Qué dijo la Corte sobre la ley migratoria?
La magistrada Clarence Thomas explicó la posición mayoritaria del tribunal. Se enfocó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“La Ley de Inmigración y Nacionalidad no exige pruebas claras y convincentes”, señaló Thomas.
Esto aplica al determinar si un residente es solicitante de admisión.
El fallo agrega que basta la comisión de un delito de “depravación moral”. Esto puede ocurrir incluso antes de una condena formal.
“El gobierno puede considerar que un residente permanente está solicitando admisión”, añadió Thomas.
Esto ocurre desde el momento en que se comete el delito.
El fallo respalda así la práctica de imponer “parole” en la frontera. Esto reduce protecciones asociadas a la “green card”.
Implicaciones para residentes permanentes
El gobierno de Trump defendió esta interpretación durante el proceso judicial.
Argumentó que la sospecha puede activar medidas migratorias inmediatas.
Según su postura, los beneficios de la residencia pueden suspenderse temporalmente. Esto aplica si hay indicios de actividad criminal.
La Corte Suprema tomó la decisión mientras revisa otros casos migratorios. Entre ellos, uno sobre ciudadanía por nacimiento.
El fallo podría influir en futuras decisiones sobre control fronterizo. También refuerza la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
El caso de Muk Choi Lau se convierte en un precedente relevante. Marca un ajuste en el trato a residentes permanentes en reingreso al país.