Pentágono felicita a Abelardo De la Espriella y propone alianza militar contra cárteles

EE. UU. felicita De Espriella

Invitan alianza contra cárteles

Trump respalda nuevo gobierno

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, felicitó este lunes al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras su victoria en las elecciones y lo invitó a fortalecer la cooperación militar bilateral.

El mensaje marca un nuevo gesto de acercamiento entre Washington y el líder colombiano, según Efe.

En paralelo, la Casa Blanca y el Pentágono han reforzado el tono de apoyo político hacia el nuevo gobierno.

En una publicación en la red social X, Hegseth llamó a la próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra.

También mencionó la Coalición de las Américas contra los Cárteles como un espacio clave.

Cooperación militar Colombia EE. UU. contra el narcotráfico

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Proclama del Pacífico (@proclamadelpacifico)

El objetivo, dijo, es revitalizar la alianza militar entre ambos países.

La meta sería combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales en la región.

Hegseth utilizó un lenguaje contundente en su mensaje.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva York demanda a Trump por leyes migratorias y control policial

Afirmó que buscan “poner fin a la producción de narcóticos letales”.

También habló de “erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio”.

El secretario calificó además como “histórica” la victoria de De la Espriella.

El presidente electo es conocido como “El Tigre” dentro de su movimiento político.