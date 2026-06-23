Pentágono felicita a Abelardo De la Espriella y propone alianza militar contra cárteles
Publicado el23/06/2026 a las 09:22
- EE. UU. felicita De Espriella
- Invitan alianza contra cárteles
- Trump respalda nuevo gobierno
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, felicitó este lunes al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras su victoria en las elecciones y lo invitó a fortalecer la cooperación militar bilateral.
El mensaje marca un nuevo gesto de acercamiento entre Washington y el líder colombiano, según Efe.
En paralelo, la Casa Blanca y el Pentágono han reforzado el tono de apoyo político hacia el nuevo gobierno.
En una publicación en la red social X, Hegseth llamó a la próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra.
También mencionó la Coalición de las Américas contra los Cárteles como un espacio clave.
Cooperación militar Colombia EE. UU. contra el narcotráfico
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El objetivo, dijo, es revitalizar la alianza militar entre ambos países.
La meta sería combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales en la región.
Hegseth utilizó un lenguaje contundente en su mensaje.
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Afirmó que buscan “poner fin a la producción de narcóticos letales”.
También habló de “erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio”.
El secretario calificó además como “histórica” la victoria de De la Espriella.
El presidente electo es conocido como “El Tigre” dentro de su movimiento político.
Apoyo político desde Washington
El respaldo de Hegseth se suma a declaraciones recientes de Donald Trump.
El presidente estadounidense confirmó que habló telefónicamente con De la Espriella tras las elecciones.
Trump elogió públicamente el resultado electoral del mandatario colombiano electo.
Durante un acto en el Despacho Oval, explicó su postura de forma directa.
“Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta”, dijo.
Añadió que es una “fórmula simple” para entender su respaldo político.
El mismo lunes, Trump publicó un mensaje en Truth Social.
Ahí felicitó al candidato del movimiento Defensores de la Patria.
También expresó su interés en construir una relación sólida con Colombia.
El tono de ambos mensajes refleja una alineación política temprana.
La administración Trump ha mostrado interés en reforzar vínculos con el nuevo gobierno.
Giro en la relación bilateral
La victoria de De la Espriella representa un cambio en la relación bilateral.
Las tensiones entre Washington y el gobierno saliente habían sido frecuentes.
La administración Trump mantuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro.
El propio Petro fue incluido en la lista de sanciones de la OFAC.
El Departamento del Tesoro lo señaló por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El mandatario colombiano ha rechazado esas acusaciones en múltiples ocasiones.
Con el nuevo resultado electoral, el escenario político entre ambos países cambia.
La Casa Blanca apuesta ahora por una relación más estrecha en seguridad.
El enfoque principal se centra en la lucha contra el narcotráfico regional.
La cooperación militar aparece como eje central del nuevo vínculo bilateral.