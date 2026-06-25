Usuarios de YouTube TV y DIRECTV recibirán compensación por acuerdo legal de $50 millones con Disney

Suscribirte a YouTube TV o DIRECTV Stream durante los últimos años podría darte derecho a una compensación económica.

Un acuerdo legal por 50 millones de dólares resolvería una demanda colectiva contra Disney, y quienes cumplan determinados requisitos podrán presentar una reclamación para optar al pago si el convenio recibe la aprobación final de un juez.

Por qué importa: El caso involucra a millones de usuarios de servicios de televisión por streaming que, según la demanda, habrían pagado suscripciones más caras debido a la forma en que Disney distribuía algunos de sus canales.

La demanda acusa a Disney de impulsar aumento de suscripciones

El acuerdo pone fin a una demanda colectiva que acusaba a Disney de obligar a plataformas como YouTube TV y DIRECTV Stream a incluir determinados canales dentro de sus paquetes básicos, según informó Newsweek.

Según los demandantes, esa práctica impedía ofrecer planes más económicos y terminaba trasladando un mayor costo a los consumidores.

La empresa negó haber cometido irregularidades, pero aceptó resolver el litigio mediante un acuerdo de 50 millones de dólares, evitando que el proceso continuara en los tribunales.

Estas personas podrían presentar una reclamación