Usuarios de YouTube TV y DIRECTV recibirán compensación por acuerdo legal de $50 millones con Disney
Publicado el25/06/2026 a las 05:46
Suscribirte a YouTube TV o DIRECTV Stream durante los últimos años podría darte derecho a una compensación económica.
- Un acuerdo legal por 50 millones de dólares resolvería una demanda colectiva contra Disney, y quienes cumplan determinados requisitos podrán presentar una reclamación para optar al pago si el convenio recibe la aprobación final de un juez.
Por qué importa: El caso involucra a millones de usuarios de servicios de televisión por streaming que, según la demanda, habrían pagado suscripciones más caras debido a la forma en que Disney distribuía algunos de sus canales.
La demanda acusa a Disney de impulsar aumento de suscripciones
El acuerdo pone fin a una demanda colectiva que acusaba a Disney de obligar a plataformas como YouTube TV y DIRECTV Stream a incluir determinados canales dentro de sus paquetes básicos, según informó Newsweek.
- Según los demandantes, esa práctica impedía ofrecer planes más económicos y terminaba trasladando un mayor costo a los consumidores.
La empresa negó haber cometido irregularidades, pero aceptó resolver el litigio mediante un acuerdo de 50 millones de dólares, evitando que el proceso continuara en los tribunales.
Estas personas podrían presentar una reclamación
- El acuerdo contempla a quienes estuvieron suscritos a YouTube TV entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026.
También podrían participar quienes mantuvieron una suscripción activa a DIRECTV Stream, incluyendo sus nombres anteriores DIRECTV Now o AT&T TV Now, durante ese mismo periodo.
- Los posibles beneficiarios deberán presentar un formulario de reclamación válido dentro del plazo establecido para que su solicitud sea considerada.
El formulario tiene una fecha límite importante
Las personas que crean cumplir los requisitos deberán completar el formulario disponible en el sitio web del acuerdo relacionado con el caso.
- De acuerdo con la información publicada por New York Post, el plazo para enviar la reclamación vence el 8 de septiembre de 2026.
- Después de esa fecha ya no será posible presentar nuevas solicitudes para participar en la distribución del dinero contemplado en el acuerdo.
El monto que recibirá cada persona dependerá, entre otros factores, del tiempo que haya permanecido suscrita a alguno de los servicios incluidos en la demanda.
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¿Cuándo podrían comenzar los pagos?
El acuerdo todavía debe superar un paso antes de que se distribuyan las compensaciones.
- La audiencia para la aprobación final fue programada para el 14 de enero de 2027. En esa instancia, un juez decidirá si el convenio cumple con los requisitos para entrar en vigor.
Según la información disponible sobre este tipo de acuerdos, las compensaciones suelen enviarse dentro de un plazo aproximado de 90 días después de la aprobación definitiva, aunque el calendario puede variar dependiendo del desarrollo del proceso.
Lo que viene: Quienes estuvieron suscritos a YouTube TV o DIRECTV Stream entre 2019 y 2026 todavía tienen varios meses para revisar si cumplen los requisitos y presentar su reclamación antes de la fecha límite del 8 de septiembre de 2026.