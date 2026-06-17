Cómo está el dólar hoy 17/06 en México, Colombia y RD

El precio del dólar continúa descendiendo hoy míercoles en Colombia y alcanza uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas, en México y República Dominicana la jornada transcurre con pocos cambios y sin movimientos bruscos.

Por qué importa: El comportamiento del dólar influye directamente en el costo de productos importados, viajes, compras internacionales, remesas y gastos cotidianos de millones de personas en la región.

Se mantiene inmóvil el dólar en México hoy 17/06

En México, el dólar muestra estabilidad y continúa moviéndose dentro de un rango relativamente estrecho.

Según datos de Banxico, el tipo de cambio oficial se ubica en 17.2023 pesos por dólar .

. Por su parte, el mercado cambiario registra precios de 16.8704 pesos para la compra y 17.4404 pesos para la venta.

registra precios de 16.8704 pesos para la compra y 17.4404 pesos para la venta. En Banco Azteca de Ciudad de México, una de las referencias más consultadas por los usuarios, el dólar se compra en 16.40 pesos y se vende en 17.74 pesos.

La ausencia de movimientos importantes genera mayor previsibilidad para quienes realizan pagos en dólares, compran productos importados o planean viajes al extranjero.

También permite que los consumidores puedan comparar precios con mayor tranquilidad antes de realizar operaciones de cambio.

Colombia registra una nueva caída del dólar

La tendencia a la baja del dólar sigue ganando terreno en Colombia.