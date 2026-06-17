Cómo está el dólar hoy 17/06 en México, Colombia y RD
Publicado el17/06/2026 a las 04:20
El precio del dólar continúa descendiendo hoy míercoles en Colombia y alcanza uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas, en México y República Dominicana la jornada transcurre con pocos cambios y sin movimientos bruscos.
Por qué importa: El comportamiento del dólar influye directamente en el costo de productos importados, viajes, compras internacionales, remesas y gastos cotidianos de millones de personas en la región.
Se mantiene inmóvil el dólar en México hoy 17/06
En México, el dólar muestra estabilidad y continúa moviéndose dentro de un rango relativamente estrecho.
- Según datos de Banxico, el tipo de cambio oficial se ubica en 17.2023 pesos por dólar.
- Por su parte, el mercado cambiario registra precios de 16.8704 pesos para la compra y 17.4404 pesos para la venta.
- En Banco Azteca de Ciudad de México, una de las referencias más consultadas por los usuarios, el dólar se compra en 16.40 pesos y se vende en 17.74 pesos.
La ausencia de movimientos importantes genera mayor previsibilidad para quienes realizan pagos en dólares, compran productos importados o planean viajes al extranjero.
También permite que los consumidores puedan comparar precios con mayor tranquilidad antes de realizar operaciones de cambio.
Colombia registra una nueva caída del dólar
La tendencia a la baja del dólar sigue ganando terreno en Colombia.
- De acuerdo con el Banco de la República, la tasa oficial para este miércoles se ubica en 3.426,932 pesos colombianos por dólar, una cifra inferior a la observada en jornadas recientes.
- En Bogotá, las casas de cambio mantienen valores superiores a la referencia oficial. Actualmente compran dólares alrededor de 3.560 pesos y los venden cerca de 3.690 pesos.
Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos o tienen ahorros en dólares, esta disminución significa que cada dólar entregado se traduce en menos pesos colombianos.
En contraste, quienes necesitan comprar dólares para viajes o pagos internacionales pueden encontrar condiciones más favorables que hace algunas semanas.
República Dominicana continúa sin cambios relevantes
En República Dominicana la situación es similar.
El dólar mantiene una tendencia estable según los datos publicados por el Banco Central.
- La moneda estadounidense se compra en 58.4049 pesos dominicanos y se vende en 59.1497 pesos dominicanos.
La estabilidad observada durante las últimas jornadas brinda cierta tranquilidad tanto a consumidores como a empresas que dependen de operaciones vinculadas al dólar.
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Lo que viene
Los mercados estarán atentos a las decisiones económicas que se conozcan en Estados Unidos durante los próximos días.
- Cualquier señal relacionada con las tasas de interés o el desempeño de la economía estadounidense podría influir en el comportamiento del dólar en América Latina.