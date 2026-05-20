Cómo ahorrar en gasolina durante el fin de semana del Día de los Caídos

El precio de la gasolina volvió a subir justo antes de uno de los fines de semana con mayor movimiento en carretera en Estados Unidos.

Millones de familias se preparan para viajar durante el Memorial Day, pero llenar el tanque se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de ignorar.

Por qué importa: el promedio nacional ya alcanzó los 4,555 dólares por galón y algunos analistas creen que los precios podrían seguir aumentando conforme crezca la demanda de combustible durante los próximos días.

Opciones para ahorrar en gasolina durante el Día de los Caídos

La gasolina supera niveles críticos en varios estados

En estados como California, los precios ya cruzaron cifras que hace pocos años parecían impensables.

La gasolina regular supera los 6 dólares por galón y el diésel ronda los 7,42 dólares, según AAA.

Para muchas familias que planean viajes largos durante el Día de los Caídos, el impacto puede ser significativo.

Un vehículo promedio que recorra cientos de millas durante el fin de semana puede gastar fácilmente decenas de dólares adicionales frente al año pasado.

El problema no se limita a la Costa Oeste: