Cómo ahorrar en gasolina durante el fin de semana del Día de los Caídos
Publicado el20/05/2026 a las 06:30
El precio de la gasolina volvió a subir justo antes de uno de los fines de semana con mayor movimiento en carretera en Estados Unidos.
- Millones de familias se preparan para viajar durante el Memorial Day, pero llenar el tanque se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de ignorar.
Por qué importa: el promedio nacional ya alcanzó los 4,555 dólares por galón y algunos analistas creen que los precios podrían seguir aumentando conforme crezca la demanda de combustible durante los próximos días.
Opciones para ahorrar en gasolina durante el Día de los Caídos
La gasolina supera niveles críticos en varios estados
En estados como California, los precios ya cruzaron cifras que hace pocos años parecían impensables.
- La gasolina regular supera los 6 dólares por galón y el diésel ronda los 7,42 dólares, según AAA.
Para muchas familias que planean viajes largos durante el Día de los Caídos, el impacto puede ser significativo.
- Un vehículo promedio que recorra cientos de millas durante el fin de semana puede gastar fácilmente decenas de dólares adicionales frente al año pasado.
El problema no se limita a la Costa Oeste:
En todo el país, los consumidores enfrentan mayores costos de transporte debido a la combinación de inflación energética, alta demanda y tensiones en los mercados internacionales de combustibles.
En medio de este panorama, aplicaciones móviles y programas de recompensas están ganando popularidad porque permiten ahorrar dinero sin modificar radicalmente los hábitos de manejo.
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GasBuddy ayuda a encontrar gasolina más barata cerca
Una de las aplicaciones más utilizadas actualmente es GasBuddy.
La plataforma funciona como un comparador de precios en tiempo real y muestra cuánto cuesta el combustible en estaciones cercanas según la ubicación del conductor.
El beneficio principal es evitar pagar de más innecesariamente.
- Las diferencias de precio entre estaciones pueden variar entre 10 y 60 centavos por galón.
- En un tanque promedio de 15 galones, eso puede representar un ahorro inmediato de entre 10 y 12 dólares por carga.
Sin embargo, expertos recomiendan evitar un error común: conducir demasiadas millas extra buscando precios más bajos, ya que el ahorro puede terminar desapareciendo por el combustible utilizado en el trayecto.
Fuelio y Upside ofrecen otras formas de ahorrar
Fuelio adopta una estrategia distinta.
- La aplicación permite registrar consumo, kilometraje y hábitos de conducción para identificar patrones que incrementan el gasto de gasolina.
Con esa información, algunos conductores logran reducir consumo entre un 5% y un 15%.
Eso puede traducirse en ahorros mensuales aproximados de entre 20 y 60 dólares dependiendo del uso del vehículo.
Upside, por su parte, utiliza un sistema de cashback.
- El usuario activa una oferta antes de cargar gasolina, paga normalmente y luego sube el recibo para recibir parte del dinero de vuelta.
Los descuentos suelen oscilar entre 10 y 50 centavos por galón.
Aunque el ahorro parece pequeño por carga, el impacto acumulado puede ser considerable durante varios meses.
Amazon Prime también ofrece descuentos especiales para ahorrar en gasolina
Los miembros de Amazon Prime tienen acceso a promociones adicionales en combustible durante mayo.
La compañía lanzó una promoción llamada “Fuel Up Friday”, disponible hasta el 29 de mayo.
Cada viernes, los usuarios Prime pueden ahorrar hasta 20 centavos por galón en estaciones BP, Amoco, AM/PM y Thorntons participantes.
El descuento combina:
- Ahorro base de earnify
- Beneficio adicional Prime
- Promoción temporal de mayo
Para acceder, los usuarios deben vincular su cuenta de Amazon con la aplicación earnify de BP.
Después pueden activar el descuento directamente desde la app o ingresando su número telefónico en estaciones participantes.
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Pequeños descuentos pueden sumar cientos de dólares al año
Aunque ahorrar algunos centavos por galón puede parecer poco, el impacto anual puede ser mucho más grande de lo que muchos imaginan.
Un conductor promedio que recorre 12.000 millas al año consume aproximadamente 480 galones anuales.
El aumento del precio de la gasolina aumenta el interés en Estados Unidos por vehículos eléctricos.🇺🇸⛽️https://t.co/wTgAiYXUxY
— El Heraldo de Puebla (@HeraldoPue) May 14, 2026
Dependiendo del uso de aplicaciones y promociones, el ahorro anual puede variar entre:
- 50 y 100 dólares en escenarios conservadores
- 100 y 170 dólares con uso frecuente
- hasta 240 dólares en estados con gasolina más cara
Con los precios actuales, muchos estadounidenses están comenzando a combinar distintas aplicaciones y programas para reducir el impacto del combustible en su presupuesto mensual.
- Y justo antes del fin de semana del Memorial Day, cada dólar adicional de ahorro puede marcar la diferencia.