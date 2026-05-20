Barbacoas de verano serán más caras este año: Precio de carne y tomate por las nubes ¿Hay opciones?

Las tradicionales barbacoas de verano llegan este año con una sorpresa poco agradable: preparar hamburguesas, hot dogs y parrilladas costará bastante más que en temporadas anteriores.

El aumento no solo afecta a la carne, sino también a productos básicos como tomates y hasta el gas propano utilizado para cocinar.

Por qué importa: el encarecimiento simultáneo de alimentos y energía está golpeando uno de los hábitos más tradicionales del verano estadounidense justo antes del Memorial Day, cuando millones de personas suelen reunirse al aire libre.

Barbacoas de verano más caras: La carne alcanzó precios históricos

Datos federales muestran que los precios del ganado vacuno alcanzaron niveles récord, los más altos desde que comenzaron los registros modernos en la década de 1980.

La carne molida, uno de los productos más populares en las barbacoas familiares, aumentó 14,5% interanual y ya ronda los 6,90 dólares por libra, según cifras de la Reserva Federal.

El problema no responde a una sola causa:

La producción ganadera depende fuertemente de los costos energéticos. Desde la maquinaria agrícola hasta el transporte y la refrigeración, cada etapa requiere combustible.

Cuando el petróleo, el diésel o la electricidad aumentan, el impacto termina reflejándose directamente en el precio final que pagan los consumidores.

Esto significa que organizar una parrillada sencilla puede representar un gasto considerablemente mayor para muchas familias este verano.