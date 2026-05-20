Barbacoas de verano serán más caras este año: Precio de carne y tomate por las nubes ¿Hay opciones?
Publicado el20/05/2026 a las 05:49
Las tradicionales barbacoas de verano llegan este año con una sorpresa poco agradable: preparar hamburguesas, hot dogs y parrilladas costará bastante más que en temporadas anteriores.
- El aumento no solo afecta a la carne, sino también a productos básicos como tomates y hasta el gas propano utilizado para cocinar.
Por qué importa: el encarecimiento simultáneo de alimentos y energía está golpeando uno de los hábitos más tradicionales del verano estadounidense justo antes del Memorial Day, cuando millones de personas suelen reunirse al aire libre.
Barbacoas de verano más caras: La carne alcanzó precios históricos
Datos federales muestran que los precios del ganado vacuno alcanzaron niveles récord, los más altos desde que comenzaron los registros modernos en la década de 1980.
- La carne molida, uno de los productos más populares en las barbacoas familiares, aumentó 14,5% interanual y ya ronda los 6,90 dólares por libra, según cifras de la Reserva Federal.
El problema no responde a una sola causa:
- La producción ganadera depende fuertemente de los costos energéticos. Desde la maquinaria agrícola hasta el transporte y la refrigeración, cada etapa requiere combustible.
- Cuando el petróleo, el diésel o la electricidad aumentan, el impacto termina reflejándose directamente en el precio final que pagan los consumidores.
Esto significa que organizar una parrillada sencilla puede representar un gasto considerablemente mayor para muchas familias este verano.
Tomates y vegetales también dispararon sus precios
- Los tomates frescos, otro ingrediente esencial en hamburguesas, ensaladas y acompañamientos, alcanzaron un promedio de 2,26 dólares por libra, el precio más alto registrado en los últimos ocho años, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
- Eso representa un aumento del 22,6% frente a 2025.
Mientras la inflación general de alimentos se mantiene relativamente moderada, frutas y verduras muestran incrementos mucho más agresivos.
Especialistas señalan nuevamente al transporte como uno de los factores clave.
Muchos vegetales frescos recorren largas distancias por carretera antes de llegar a supermercados y restaurantes, por lo que el precio del diésel termina influyendo directamente en el costo final.
Cocinar en casa también será más caro este verano
El encarecimiento llega incluso a las parrillas domésticas.
- La Administración de Información Energética (EIA) reportó que el propano superó los 4,7 dólares por galón en estados como Florida.
- El combustible es fundamental para millones de parrillas utilizadas durante el verano, especialmente en reuniones familiares y celebraciones del Memorial Day o el 4 de Julio.
Las tensiones en los mercados energéticos internacionales siguen presionando los costos, especialmente por la dependencia global de productores de petróleo y gas de Oriente Medio.
Eso significa que cocinar en casa tampoco ofrece el alivio económico que muchos consumidores esperaban.
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Muchas familias ya están cambiando sus hábitos de consumo
El efecto combinado de carne más cara, combustibles elevados y vegetales más costosos está obligando a muchas personas a replantear sus reuniones de verano.
Algunas familias están optando por:
- comprar menos cantidad
- reemplazar cortes premium
- reducir invitados
- elegir productos congelados
- limitar reuniones frecuentes
Otros consumidores están cambiando la carne de res por pollo o cerdo, que siguen siendo opciones relativamente más económicas.
Sin embargo, incluso esas alternativas muestran aumentos respecto al año pasado.
Expertos consideran que la situación podría mantenerse durante buena parte del verano si continúan las presiones sobre energía y transporte.
- Más allá del impacto económico inmediato, el fenómeno también está modificando hábitos de consumo profundamente ligados a la cultura estadounidense del verano.
- Lo que antes era una actividad relativamente accesible para muchas familias ahora exige mayor planificación y un presupuesto mucho más ajustado.