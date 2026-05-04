El precio de la cerveza podría seguir subiendo y la razón no está únicamente en la inflación local.

Un factor clave viene del mercado global de materias primas, especialmente del aluminio, cuyo costo ha aumentado de forma significativa en medio de tensiones geopolíticas.

Por qué importa: Este aumento no solo afecta a las cervecerías, sino que se traslada directamente al consumidor. Entender qué está pasando ayuda a anticipar cambios en los precios de productos cotidianos.

El conflicto con Irán impacta el suministro global

La guerra que involucra a Irán ha generado efectos inmediatos en el suministro mundial de energía y materias primas.

Según reportes, el conflicto ha afectado el flujo de petróleo y gas, elevando sus precios y generando presión sobre múltiples industrias.

Pero el impacto no termina ahí. Irán atacó dos grandes fundiciones de aluminio en Oriente Medio, lo que alteró el suministro de este material clave. Estas instalaciones eran proveedores importantes para mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos.

Además, el cierre del estrecho de Ormuz ha limitado las exportaciones de la región, agravando la escasez en los mercados occidentales.

El aluminio se dispara y afecta múltiples industrias

El aluminio es considerado uno de los minerales críticos por el gobierno estadounidense. Su uso es esencial en sectores como transporte, construcción y, especialmente, en la fabricación de envases.