Canelo tendrá un papel sorpresa en la inauguración del Mundial 2026
Publicado el10/06/2026 a las 07:00
El Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá un papel especial en la inauguración del Mundial 2026.
El campeón mexicano será el encargado de entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido inaugural entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica.
Canelo estará en el Azteca
La participación del boxeador fue promovida por la marca Michelob Ultra, patrocinadora del premio «Superior Player of the Match», reconocimiento que se entregará al mejor futbolista de cada encuentro de la Copa del Mundo.
El combate por el primer galardón se disputará este 11 de junio en el histórico Estadio Azteca.
¿Por qué eligieron a Canelo?
Rodolfo Vargas, director de marcas premium de Grupo Modelo, explicó que la elección de Canelo responde a su importancia como figura deportiva y símbolo nacional.
Según la marca, el boxeador representa el orgullo de millones de aficionados mexicanos y encaja perfectamente con la magnitud del partido inaugural.
Los aficionados elegirán al ganador
El reconocimiento será definido mediante votación popular.
Los aficionados podrán elegir al mejor jugador de cada partido a través de la plataforma oficial de la FIFA.
México vuelve a abrir un Mundial
El debut de México ante Sudáfrica tendrá un ingrediente especial.
Será la segunda vez que ambas selecciones se enfrenten en un partido inaugural mundialista, después del recordado empate 1-1 en la Copa del Mundo de 2010 celebrada en Sudáfrica.
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