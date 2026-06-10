Canelo tendrá un papel sorpresa en la inauguración del Mundial 2026

El Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá un papel especial en la inauguración del Mundial 2026.

El campeón mexicano será el encargado de entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido inaugural entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica.

Canelo estará en el Azteca

La participación del boxeador fue promovida por la marca Michelob Ultra, patrocinadora del premio «Superior Player of the Match», reconocimiento que se entregará al mejor futbolista de cada encuentro de la Copa del Mundo.

El combate por el primer galardón se disputará este 11 de junio en el histórico Estadio Azteca.

¿Por qué eligieron a Canelo?

Rodolfo Vargas, director de marcas premium de Grupo Modelo, explicó que la elección de Canelo responde a su importancia como figura deportiva y símbolo nacional.

Según la marca, el boxeador representa el orgullo de millones de aficionados mexicanos y encaja perfectamente con la magnitud del partido inaugural.

Los aficionados elegirán al ganador