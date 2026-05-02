Selección Mexicana define plan para Ochoa

Guillermo Ochoa sigue en el radar de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

El cuerpo técnico ya tiene definido su plan de trabajo y el rol que desempeñaría dentro del equipo.

La gestión de Ochoa refleja la estrategia del equipo mexicano para combinar experiencia y renovación en un torneo clave.

Un plan específico para el arquero

La Selección Mexicana ha diseñado un plan para sus jugadores clave.

Entre ellos se encuentra Guillermo Ochoa.