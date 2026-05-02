Selección Mexicana define plan para Ochoa
Guillermo Ochoa sigue en el radar de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El cuerpo técnico ya tiene definido su plan de trabajo y el rol que desempeñaría dentro del equipo. La gestión de Ochoa refleja la estrategia del equipo mexicano para combinar experiencia y renovación en un torneo clave. Un plan específico […]
Publicado el02/05/2026 a las 09:26
Guillermo Ochoa sigue en el radar de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.
El cuerpo técnico ya tiene definido su plan de trabajo y el rol que desempeñaría dentro del equipo.
La gestión de Ochoa refleja la estrategia del equipo mexicano para combinar experiencia y renovación en un torneo clave.
Un plan específico para el arquero
La Selección Mexicana ha diseñado un plan para sus jugadores clave.
Entre ellos se encuentra Guillermo Ochoa.
El arquero forma parte del grupo con altas probabilidades de ir al Mundial.
El objetivo es que llegue en óptimas condiciones físicas.
Cambio de club para recuperar nivel
Ochoa se trasladó al futbol de Chipre.
La decisión fue tomada con aprobación del cuerpo técnico.
En su nuevo equipo logró recuperar actividad.
Antes había perdido la titularidad en Portugal.
Fecha de incorporación con el Tri
La temporada en Chipre finaliza el 27 de abril.
Tras eso, el arquero tendrá unos días de descanso.
Se espera que reporte el 6 de mayo.
Se integrará al grupo que iniciará la concentración previa.
Preparación enfocada en el Mundial
Ochoa busca optimizar su estado físico.
Incluso ha considerado reducir actividad con su club.
La prioridad es llegar en forma al torneo.
El Mundial representa una oportunidad histórica.
Un posible sexto Mundial
El arquero apunta a una marca inédita.
Podría convertirse en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo.
Esto dependerá de su convocatoria final.
Su experiencia es uno de sus principales activos.
Un rol diferente dentro del equipo
El técnico Javier Aguirre ya definió su papel.
Actualmente, el titular es Raúl ‘Tala’ Rangel.
Ochoa asumiría un rol de apoyo.
Su función sería guiar a los jugadores más jóvenes.
Experiencia al servicio del grupo
El arquero ha aceptado esta posición.
Aunque mantiene la ambición de jugar.
Su liderazgo es valorado dentro del vestidor.
El equilibrio entre juventud y experiencia será clave.
La concentración previa al Mundial será determinante para definir la lista final.
Ochoa buscará asegurar su lugar y, al mismo tiempo, consolidar su rol dentro de un equipo que apunta a competir en casa.
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