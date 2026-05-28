¡POLÉMICA! Pochettino negoció con Milan antes del Mundial 2026

Mauricio Pochettino quedó en el centro de la polémica luego de que surgieran reportes sobre una presunta reunión con directivos del AC Milan a pocos días del arranque del Mundial 2026.

La situación generó preocupación alrededor de la Selección de fútbol de Estados Unidos, que se prepara para disputar la Copa del Mundo en casa.

Pochettino habría negociado con Milan

Diversos medios señalaron que el entrenador argentino sostuvo conversaciones con representantes del club italiano durante la semana pasada, justo antes del inicio del campamento mundialista.

El técnico termina contrato tras el Mundial 2026 y todo apunta a que analiza opciones para continuar su carrera una vez concluya el torneo.

Estados Unidos enfrenta ruido innecesario

La noticia cayó como bomba dentro del entorno estadounidense debido a la cercanía del debut mundialista.

Las críticas apuntan a que la atención del entrenador podría no estar completamente enfocada en el torneo más importante para el futbol de Estados Unidos en décadas.