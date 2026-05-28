¡POLÉMICA! Pochettino negoció con Milan antes del Mundial 2026
Publicado el28/05/2026 a las 07:50
Mauricio Pochettino quedó en el centro de la polémica luego de que surgieran reportes sobre una presunta reunión con directivos del AC Milan a pocos días del arranque del Mundial 2026.
La situación generó preocupación alrededor de la Selección de fútbol de Estados Unidos, que se prepara para disputar la Copa del Mundo en casa.
Pochettino habría negociado con Milan
Diversos medios señalaron que el entrenador argentino sostuvo conversaciones con representantes del club italiano durante la semana pasada, justo antes del inicio del campamento mundialista.
El técnico termina contrato tras el Mundial 2026 y todo apunta a que analiza opciones para continuar su carrera una vez concluya el torneo.
Estados Unidos enfrenta ruido innecesario
La noticia cayó como bomba dentro del entorno estadounidense debido a la cercanía del debut mundialista.
Las críticas apuntan a que la atención del entrenador podría no estar completamente enfocada en el torneo más importante para el futbol de Estados Unidos en décadas.
El antecedente de Julen Lopetegui
La polémica recordó inmediatamente lo ocurrido con Julen Lopetegui antes del Mundial de Rusia 2018.
En aquel entonces, la Selección de fútbol de España despidió a Lopetegui tras anunciarse su llegada al Real Madrid CF días antes del inicio del torneo.
Por ahora no existe una postura oficial de la federación estadounidense.
Sin embargo, el tema comienza a generar tensión en el entorno del equipo cuando faltan menos de dos semanas para el arranque del Mundial 2026.
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