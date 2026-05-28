Alexis Vega en riesgo de perderse el Mundial 2026
Publicado el28/05/2026 a las 07:31
Alexis Vega encendió las alarmas en la Selección de fútbol de México luego de que surgieran dudas sobre su estado físico rumbo al Mundial 2026.
La preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre habría provocado el llamado de último momento de César Huerta a la concentración del Tri.
‘Chino’ Huerta vuelve a escena
México confirmó este miércoles la incorporación del atacante del R.S.C. Anderlecht junto con Raúl Jiménez para los próximos entrenamientos y partidos amistosos previos al Mundial.
Aunque el regreso de Jiménez parecía esperado, la convocatoria de Huerta tomó por sorpresa a muchos.
Alexis Vega preocupa físicamente
De acuerdo con reportes de TUDN, el cuerpo técnico no ve al cien por ciento físicamente a Alexis Vega tras un año marcado por lesiones y poca regularidad.
Incluso, se menciona que el delantero estaría en riesgo de perder su lugar en la lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo.
Javier Aguirre mantiene abierta la lista
El llamado de Huerta representa una última evaluación antes de definir la convocatoria definitiva.
El atacante mexicano tendrá actividad y entrenamientos durante los próximos días mientras Aguirre toma una decisión final rumbo al torneo.
México afina detalles rumbo al Mundial
La Selección Mexicana continúa su preparación con amistosos antes del arranque del Mundial 2026, donde debutará el próximo 11 de junio.
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