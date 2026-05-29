Messi encabeza la lista: Argentina confirma sus 26 convocados al Mundial 2026

La Selección de Argentina ya tiene definido el grupo que defenderá el título en el Mundial 2026.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó este jueves la lista oficial de 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi disputará su sexto Mundial

La gran noticia es la presencia de Lionel Messi, quien jugará su sexta Copa del Mundo y buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.

El capitán argentino llega como una de las principales figuras de un plantel que mantiene gran parte de la base campeona del mundo.

La baja más destacada

Entre las ausencias sobresale Marcos Acuña, quien quedó fuera de la convocatoria por no encontrarse al cien por ciento físicamente.

Los convocados de Argentina para el Mundial 2026