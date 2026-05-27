Messi irá al Mundial, pero no está completamente recuperado

Lionel Messi encendió las alarmas en Argentina luego de salir lesionado durante el partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union en la MLS.

El capitán argentino abandonó el terreno de juego por molestias físicas en la pierna izquierda, situación que generó preocupación a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026.

Scaloni tranquiliza a Argentina

El seleccionador Lionel Scaloni aseguró que las primeras noticias sobre la lesión del astro argentino son positivas.

“Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferíamos que no le hubiese pasado nada”, declaró el técnico.

¿Qué lesión tiene Messi?

Inter Miami informó que Messi sufre: