Messi irá al Mundial, pero no está completamente recuperado
Publicado el27/05/2026 a las 08:01
Lionel Messi encendió las alarmas en Argentina luego de salir lesionado durante el partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union en la MLS.
El capitán argentino abandonó el terreno de juego por molestias físicas en la pierna izquierda, situación que generó preocupación a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026.
Scaloni tranquiliza a Argentina
El seleccionador Lionel Scaloni aseguró que las primeras noticias sobre la lesión del astro argentino son positivas.
“Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferíamos que no le hubiese pasado nada”, declaró el técnico.
¿Qué lesión tiene Messi?
Inter Miami informó que Messi sufre:
- Sobrecarga muscular
- Fatiga en el isquiotibial izquierdo
El club explicó que el problema físico no sería tan grave como se temía inicialmente.
Argentina espera recuperar a su capitán
Scaloni dejó claro que la prioridad es recuperar completamente a Messi antes del debut mundialista.
“Nuestra prioridad es ponerlo bien y que llegue de la mejor manera posible”, señaló.
Messi buscará defender el título
Argentina national football team iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 el próximo 16 de junio frente a Argelia.
Posteriormente enfrentará a Austria y Jordania dentro del Grupo J.
El avión especial de Argentina para el Mundial
La Asociación del Futbol Argentino también presentó el avión oficial que utilizará la selección rumbo al Mundial 2026.
La aeronave cuenta con:
- Imágenes de los campeones del mundo
- Las tres estrellas mundialistas
- El número 10 en homenaje a Messi y Diego Maradona
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