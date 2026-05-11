El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, sorprendió al revelar qué selecciones considera favoritas para ganar el Mundial 2026.

Messi elige a sus candidatos

Durante una entrevista, el astro argentino señaló que hay equipos que llegan en mejor momento que su selección.

Entre ellos mencionó a:

Francia

España

Brasil

“Hoy por hoy Francia está muy bien… España también, y Brasil siempre es candidato”, explicó.

Argentina, con cautela

Messi reconoció que la Albiceleste llega en buena forma, pero con algunas dudas por lesiones y falta de ritmo en ciertos jugadores.