Messi sorprende: revela sus favoritos para ganar el Mundial 2026
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, sorprendió al revelar qué selecciones considera favoritas para ganar el Mundial 2026. Messi elige a sus candidatos Durante una entrevista, el astro argentino señaló que hay equipos que llegan en mejor momento que su selección. Entre ellos mencionó a: Francia España Brasil “Hoy por hoy Francia está […]
Publicado el11/05/2026 a las 06:13
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, sorprendió al revelar qué selecciones considera favoritas para ganar el Mundial 2026.
Messi elige a sus candidatos
Durante una entrevista, el astro argentino señaló que hay equipos que llegan en mejor momento que su selección.
Entre ellos mencionó a:
- Francia
- España
- Brasil
“Hoy por hoy Francia está muy bien… España también, y Brasil siempre es candidato”, explicó.
Argentina, con cautela
Messi reconoció que la Albiceleste llega en buena forma, pero con algunas dudas por lesiones y falta de ritmo en ciertos jugadores.
Aun así, destacó la fortaleza del grupo:
“Cuando estamos juntos, es un equipo que compite y quiere siempre ganar”.
Otros equipos a seguir
El campeón del mundo también colocó en un segundo escalón a selecciones como:
- Alemania
- Inglaterra
- Portugal
Además, recordó que en los Mundiales siempre puede haber sorpresas.
Mensaje sobre Neymar
Messi también habló de su amigo Neymar, dejando claro que espera verlo en el torneo.
“Sería lindo verlo en el Mundial… siempre queremos que estén los mejores”.
Sin pensar en el retiro
A sus casi 39 años, Messi dejó claro que no piensa en dejar el fútbol.
“Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”.
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