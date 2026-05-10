Messi llega a 100 goles en la MLS y rompe récord histórico
Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS al alcanzar una marca histórica. El argentino llegó a los 100 goles en la liga durante la victoria del Inter Miami ante Toronto FC. El logro llegó en un partido donde también fue clave en el resultado. Messi continúa rompiendo récords y consolida su impacto en […]
Publicado el10/05/2026 a las 08:15
Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS al alcanzar una marca histórica.
El argentino llegó a los 100 goles en la liga durante la victoria del Inter Miami ante Toronto FC.
El logro llegó en un partido donde también fue clave en el resultado.
Messi continúa rompiendo récords y consolida su impacto en la MLS en tiempo récord.
Messi llega a los 100 goles en tiempo récord
El delantero alcanzó la cifra de 100 goles en la MLS más rápido que cualquier otro jugador en la historia de la liga.
El registro confirma su capacidad goleadora y su adaptación al fútbol estadounidense.
Fue decisivo en la victoria del Inter Miami
El Inter Miami se impuso 4-2 ante Toronto FC en condición de visitante. Messi no solo anotó, sino que también aportó dos asistencias durante el encuentro.
Su rendimiento fue determinante para asegurar los tres puntos.
Inter Miami escala posiciones en la tabla
Con la victoria, el equipo alcanzó los 22 puntos y se colocó en el segundo lugar de la Conferencia Este.
El resultado mantiene al equipo en la pelea por el liderato.
Un partido con protagonismo ofensivo
El marcador se construyó con goles de Rodrigo de Paul, Luis Suárez, Sergio Reguilón y el propio Messi.
Toronto respondió con un doblete, pero no logró revertir el resultado.
Messi mantiene su influencia en el equipo
El argentino continúa siendo el eje del ataque del Inter Miami.
Su capacidad para asistir y definir lo mantiene como figura central.
El equipo depende en gran parte de su rendimiento.
Inter Miami enfrentará próximamente a Cincinnati como visitante y luego jugará en casa ante Portland, en busca de mantener su racha positiva.
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