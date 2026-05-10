Messi llega a 100 goles en la MLS y rompe récord histórico

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS al alcanzar una marca histórica.

El argentino llegó a los 100 goles en la liga durante la victoria del Inter Miami ante Toronto FC.

El logro llegó en un partido donde también fue clave en el resultado.

Messi continúa rompiendo récords y consolida su impacto en la MLS en tiempo récord.

Messi llega a los 100 goles en tiempo récord

El delantero alcanzó la cifra de 100 goles en la MLS más rápido que cualquier otro jugador en la historia de la liga.