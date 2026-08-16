El calendario de emergencia de la Corte Suprema vuelve con fuerza: Trump pone dos casos clave sobre la mesa

El calendario de emergencia de la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a llenarse en pleno receso de verano, con decisiones que pueden tener consecuencias políticas, electorales y legales inmediatas.

Entre las solicitudes más relevantes están dos impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, según The Hill.

Por qué importa: Los magistrados podrían decidir rápidamente sobre medidas que afectan las elecciones de noviembre y las obras del salón de baile de la Casa Blanca, sin esperar al próximo período regular del tribunal.

Trump lleva dos disputas a la Corte Suprema

Supreme Court emergency docket roars backhttps://t.co/CPlWciUktl — The Hill (@thehill) August 16, 2026

El presidente solicitó el viernes a la Corte Suprema que permita reanudar de inmediato las obras del salón de baile de la Casa Blanca.

La administración sostiene que el grupo conservacionista que presentó la demanda no tiene legitimidad para hacerlo y rechaza el argumento de que el proyecto necesite autorización adicional del Congreso.

En su solicitud de 45 páginas, el procurador general D. John Sauer también vinculó la construcción con la seguridad presidencial.

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El argumento: Sauer aseguró que la modernización del complejo del ala este es “absolutamente necesaria” y no debería quedar bloqueada por una orden judicial.

En números: La administración afirma que las obras están completadas en un 65% y que unas 250 personas trabajan actualmente en el proyecto.

El gobierno mencionó los intentos de asesinato contra Trump en 2024 y otros incidentes recientes como argumentos para reforzar la necesidad de las modificaciones.

El grupo conservacionista deberá responder ante la Corte Suprema antes del martes.