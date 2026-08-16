El calendario de emergencia de la Corte Suprema vuelve con fuerza: Trump pone dos casos clave sobre la mesa
Publicado el16/08/2026 a las 07:46
El calendario de emergencia de la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a llenarse en pleno receso de verano, con decisiones que pueden tener consecuencias políticas, electorales y legales inmediatas.
Entre las solicitudes más relevantes están dos impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, según The Hill.
Por qué importa: Los magistrados podrían decidir rápidamente sobre medidas que afectan las elecciones de noviembre y las obras del salón de baile de la Casa Blanca, sin esperar al próximo período regular del tribunal.
Trump lleva dos disputas a la Corte Suprema
Supreme Court emergency docket roars backhttps://t.co/CPlWciUktl
— The Hill (@thehill) August 16, 2026
El presidente solicitó el viernes a la Corte Suprema que permita reanudar de inmediato las obras del salón de baile de la Casa Blanca.
La administración sostiene que el grupo conservacionista que presentó la demanda no tiene legitimidad para hacerlo y rechaza el argumento de que el proyecto necesite autorización adicional del Congreso.
En su solicitud de 45 páginas, el procurador general D. John Sauer también vinculó la construcción con la seguridad presidencial.
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El argumento: Sauer aseguró que la modernización del complejo del ala este es “absolutamente necesaria” y no debería quedar bloqueada por una orden judicial.
En números: La administración afirma que las obras están completadas en un 65% y que unas 250 personas trabajan actualmente en el proyecto.
El gobierno mencionó los intentos de asesinato contra Trump en 2024 y otros incidentes recientes como argumentos para reforzar la necesidad de las modificaciones.
El grupo conservacionista deberá responder ante la Corte Suprema antes del martes.
El voto por correo podría tener impacto en noviembre
Los magistrados también podrían pronunciarse en cualquier momento sobre la orden ejecutiva de Trump relacionada con las papeletas enviadas por correo.
En marzo, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional crear una lista de ciudadanos verificados con derecho a votar. También indicó al Servicio Postal que rechazara entregar papeletas de voto por correo a personas que no aparecieran en esa lista.
Un juez bloqueó la medida.
Lo que está en juego: Sin una intervención de la Corte Suprema, probablemente las restricciones no podrán aplicarse para las elecciones de noviembre.
La disputa: Estados gobernados por demócratas defienden el bloqueo, mientras la administración pide que los magistrados actúen rápidamente.
El caso es más complejo porque existen dos órdenes judiciales contra la medida y solo una está directamente ante la Corte Suprema.
Apple y una ejecución también llegaron al tribunal
La agenda de emergencia no se limita a las disputas de Trump.
Apple acudió esta semana a la Corte Suprema dentro de su larga batalla legal con Epic Games, desarrolladora de Fortnite. La empresa buscaba aplazar un plazo para realizar nuevas revelaciones mientras los magistrados estudian otra parte de la disputa.
La decisión: La jueza Elena Kagan rechazó la petición de Apple sin comentarios después de conceder una pausa de un día.
También llegó una petición del condenado a muerte Anthony Hines, quien intentó detener su ejecución en Tennessee alegando preocupaciones sobre el protocolo de inyección letal.
La Corte Suprema se negó a intervenir y Tennessee procedió con la ejecución.
Hasta un perro terminó en el calendario de emergencia
A 3-year-old Great Pyrenees mix named Bruce was euthanized after being deemed vicious following several biting incidents, despite an emergency request that reached the desk of U.S. Supreme Court Justice Elena Kagan on Wednesday.
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— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 13, 2026
Uno de los casos más inusuales involucró a Bruce, un perro mestizo de Gran Pirineo y pastor alemán que el condado de Ventura, California, había calificado como “feroz”.
Un centro de rescate intentó llevar el caso hasta la Corte Suprema para impedir su eutanasia.
El desenlace: Bruce fue sacrificado antes de que el tribunal pudiera intervenir. Kagan posteriormente rechazó la solicitud sin comentarios.
Los casos muestran el amplio alcance del calendario de emergencia de la Corte Suprema: desde disputas presidenciales y electorales hasta conflictos empresariales, ejecuciones y solicitudes extraordinarias.
Ahora, las decisiones pendientes sobre Trump vuelven a colocar a los magistrados en el centro de asuntos con consecuencias inmediatas.