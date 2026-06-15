Prepárate para el cierre total de bancos en EE.UU. este viernes 19/06: lo que debes saber
Publicado el15/06/2026 a las 09:39
Los bancos de todo Estados Unidos permanecerán cerrados este viernes 19 de junio por Juneteenth.
- El feriado federal podría afectar pagos, depósitos y otras operaciones financieras que normalmente se procesan durante los días hábiles.
- Aunque la banca digital seguirá disponible, algunas transacciones podrían tardar más de lo habitual en completarse. Por eso, quienes tengan pagos pendientes o necesiten realizar movimientos importantes de dinero deberían planificar con anticipación.
Por qué importa: Un cierre bancario federal puede retrasar pagos de tarjetas de crédito, depósitos de cheques y otras operaciones que muchas personas realizan de forma habitual sin pensar en el calendario de feriados.
¿Bancos cerrados por Juneteenth en EE.UU.?
Juneteenth, también conocido como Día de la Libertad o Día de la Emancipación, conmemora el 19 de junio de 1865.
- Ese día, tropas federales llegaron a Galveston, Texas, para garantizar la liberación de las personas esclavizadas, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación.
- La fecha es reconocida como feriado federal y forma parte del calendario observado por la Reserva Federal. Por esa razón, los bancos permanecerán cerrados durante toda la jornada.
Algunas cooperativas de crédito o instituciones financieras locales podrían operar bajo horarios especiales. Sin embargo, se recomienda consultar directamente con cada entidad antes de acudir a una sucursal.
Atención: algunos pagos podrían procesarse más tarde
El cierre bancario puede afectar los tiempos habituales de procesamiento de ciertas operaciones.
- Los pagos electrónicos de servicios, préstamos y tarjetas de crédito que normalmente se procesan durante un día hábil podrían quedar pendientes hasta la siguiente jornada bancaria disponible.
- Esto no significa necesariamente que el pago se considere atrasado. Sin embargo, es importante revisar las políticas de cada institución para evitar inconvenientes.
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Quienes tengan vencimientos programados cerca del feriado deberían verificar las fechas con anticipación.
Depósitos de cheques también pueden sufrir retrasos
Las personas que depositen cheques antes o durante el feriado podrían notar demoras en la disponibilidad de los fondos.
Aunque muchas instituciones permiten realizar depósitos mediante aplicaciones móviles, el dinero no siempre queda disponible de inmediato. El proceso de verificación y compensación puede extenderse cuando coincide con un feriado bancario federal.
Por ello, quienes necesiten utilizar esos recursos en los próximos días deberían contemplar posibles retrasos.
Estos son los próximos feriados bancarios del año
Después de Juneteenth, los bancos volverán a cerrar en varias fechas incluidas en el calendario oficial de la Reserva Federal.
Las próximas jornadas son:
- Día de la Independencia: 4 de julio.
- Día del Trabajo: 7 de septiembre.
- Día de la Raza: 12 de octubre.
- Día de los Veteranos: 11 de noviembre.
- Día de Acción de Gracias: 26 de noviembre.
- Navidad: 25 de diciembre.
Durante estos feriados también pueden producirse retrasos en determinadas operaciones financieras.
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La banca digital seguirá funcionando durante el feriado bancario
El cierre de las sucursales no significa que todos los servicios bancarios dejarán de operar.
- Los clientes podrán ingresar a sus cuentas desde aplicaciones móviles o plataformas en línea para consultar saldos, revisar movimientos y realizar ciertas operaciones.
Sin embargo, aquellas transacciones que requieran procesamiento bancario formal podrían quedar pendientes hasta que las instituciones retomen sus actividades habituales.
Lo que viene: Tras el feriado de Juneteenth, los bancos reanudarán sus operaciones normales el siguiente día hábil.
Mientras tanto, expertos recomiendan adelantar pagos importantes, revisar fechas de vencimiento y verificar el estado de depósitos o transferencias para evitar sorpresas durante el cierre bancario.