Prepárate para el cierre total de bancos en EE.UU. este viernes 19/06: lo que debes saber

Los bancos de todo Estados Unidos permanecerán cerrados este viernes 19 de junio por Juneteenth.

El feriado federal podría afectar pagos, depósitos y otras operaciones financieras que normalmente se procesan durante los días hábiles.

Aunque la banca digital seguirá disponible, algunas transacciones podrían tardar más de lo habitual en completarse. Por eso, quienes tengan pagos pendientes o necesiten realizar movimientos importantes de dinero deberían planificar con anticipación.

Por qué importa: Un cierre bancario federal puede retrasar pagos de tarjetas de crédito, depósitos de cheques y otras operaciones que muchas personas realizan de forma habitual sin pensar en el calendario de feriados.

¿Bancos cerrados por Juneteenth en EE.UU.?

Juneteenth, también conocido como Día de la Libertad o Día de la Emancipación, conmemora el 19 de junio de 1865.

Ese día, tropas federales llegaron a Galveston, Texas, para garantizar la liberación de las personas esclavizadas, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación.

La fecha es reconocida como feriado federal y forma parte del calendario observado por la Reserva Federal. Por esa razón, los bancos permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Algunas cooperativas de crédito o instituciones financieras locales podrían operar bajo horarios especiales. Sin embargo, se recomienda consultar directamente con cada entidad antes de acudir a una sucursal.

Atención: algunos pagos podrían procesarse más tarde

El cierre bancario puede afectar los tiempos habituales de procesamiento de ciertas operaciones.