El peso mexicano sigue fuerte, pero el dólar se desploma en Colombia este 19 de agosto

El dólar dio este miércoles su mayor sorpresa en Colombia, donde cayó con fuerza, mientras en México el peso sigue resistiendo y en República Dominicana la moneda estadounidense volvió a subir.

Por qué importa: Los cambios de hoy pueden sentirse de manera distinta según lo que necesites hacer con tus dólares.

Una caída puede favorecer a quienes buscan comprarlos, pero también puede reducir la cantidad de moneda local que reciben quienes cambian dólares o dependen de remesas.

Así amaneció el dólar en México, Colombia y RD hoy 19 de agosto

Dólar en México

El peso mexicano continúa fuerte este miércoles. Según los datos proporcionados de Banxico, el dólar se encuentra en 17.0638 pesos mexicanos, un pequeño aumento frente a los 17.0245 registrados el martes.

En el mercado cambiario, los precios son:

Compra: $16.74

Venta: $17.29

En Banco Azteca, el dólar se encuentra en: