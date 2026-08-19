El peso mexicano sigue fuerte, pero el dólar se desploma en Colombia este 19 de agosto
Publicado el19/08/2026 a las 05:10
El dólar dio este miércoles su mayor sorpresa en Colombia, donde cayó con fuerza, mientras en México el peso sigue resistiendo y en República Dominicana la moneda estadounidense volvió a subir.
Por qué importa: Los cambios de hoy pueden sentirse de manera distinta según lo que necesites hacer con tus dólares.
- Una caída puede favorecer a quienes buscan comprarlos, pero también puede reducir la cantidad de moneda local que reciben quienes cambian dólares o dependen de remesas.
Así amaneció el dólar en México, Colombia y RD hoy 19 de agosto
Dólar en México
El peso mexicano continúa fuerte este miércoles. Según los datos proporcionados de Banxico, el dólar se encuentra en 17.0638 pesos mexicanos, un pequeño aumento frente a los 17.0245 registrados el martes.
En el mercado cambiario, los precios son:
- Compra: $16.74
- Venta: $17.29
En Banco Azteca, el dólar se encuentra en:
- Compra: $16.70
- Venta: $17.84
Aunque el cambio frente al martes es pequeño, comparar precios sigue siendo importante. Una persona que necesita comprar dólares puede terminar pagando un valor diferente dependiendo del banco o establecimiento que utilice.
Se desploma el dólar hoy en Colombia
Colombia registra el cambio más fuerte de los tres países este miércoles. Según los datos proporcionados del Banco de la República, el dólar cayó hasta 3.057,720 pesos colombianos, después de ubicarse en 3.127,456 pesos durante la jornada anterior.
La diferencia es de casi 70 pesos colombianos en apenas un día.
Sin embargo, en el mercado cambiario de Bogotá los precios proporcionados se mantienen en:
- Compra: $3.250
- Venta: $3.320
Esta diferencia muestra por qué el valor de referencia no necesariamente coincide con lo que una persona encontrará al llegar a cambiar efectivo. Antes de realizar una operación, conviene revisar cuánto ofrecen realmente por cada dólar.
Cotización del dólar en República Dominicana
El panorama es diferente en República Dominicana, donde el dólar volvió a subir.
Según los datos proporcionados del Banco Central, este miércoles los precios son:
- Compra: RD$58.74
- Venta: RD$59.09
Para quienes necesitan comprar dólares, la subida significa pagar un poco más en pesos dominicanos. En cambio, quienes llegan con dólares para cambiarlos pueden recibir una cantidad ligeramente mayor de moneda local.
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La caída en Colombia marca la jornada
El movimiento más importante de este miércoles está en Colombia. La fuerte caída del dólar contrasta con el pequeño cambio registrado en México y con la subida observada en República Dominicana.
Para quienes envían o reciben dinero, compran dólares para viajar o simplemente necesitan cambiarlos, el dato más útil no siempre es únicamente el valor de referencia. Revisar los precios de compra y venta disponibles puede marcar una diferencia en la cantidad final que se paga o recibe.
Lo que sigue: ¿Qué significa la fuerte caída del dólar en Colombia para tu bolsillo? Revisa quién puede beneficiarse, quién podría recibir menos por sus dólares y qué debes mirar antes de cambiar dinero.