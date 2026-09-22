Asesinan a esposa de cantante Julián Oro Duro en su casa; el merenguero también fue atacado (VIDEO)

Zeneida Castillo fue hallada sin vida

Julián Oro Duro resultó gravemente herido

Crimen esposa Julián Oro: Autoridades investigan el violento ataque.

Crimen esposa Julián Oro. La esposa del merenguero dominicano Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue asesinada dentro de la residencia que compartía con el artista en Santo Domingo Este, República Dominicana. El cantante también fue atacado y tuvo que ser hospitalizado.

De acuerdo con Milenio, con base en reportes preliminares de la Policía Nacional dominicana, el intérprete llegó a su domicilio aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del lunes 21 de septiembre y fue sorprendido por hombres que se encontraban dentro de la propiedad.

Crimen esposa Julián Oro: Los agresores habrían esperado al cantante dentro de la casa

¿Pista real o distracción? 😨 @RamontolentinoT muestra hallazgos en casa de Julián Oro Duro. Todo aquí: https://t.co/I6Z1VpDLzH#EstoNoEsRadio pic.twitter.com/BEP78pCCj1 — Esto no es radio (@estonoesradioTW) September 22, 2026

Según los reportes citados por People en Español, Milenio y TVNotas, los investigadores manejan información que apunta a que Castillo fue atacada antes del regreso de su esposo. Una de las hipótesis señala que los responsables pudieron permanecer varias horas en la vivienda.

El periodista Roberto Sánchez, citado por TVNotas, describió el momento en que presuntamente el merenguero se encontró con los atacantes: “Él llega a la casa normal, abre la puerta y ahí lo estaban esperando”. El propio medio aclara que esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Vivienda de Julián Oro Duro permanece acordonada mientras DICRIM investiga La vivienda del merenguero urbano Julián Oro Duro permanece acordonada este lunes, mientras agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) realizan labores investigativas en los alrededores de… pic.twitter.com/e56wHx8nHx — Lenin Vargas (@Va19360824Lenin) September 21, 2026

Milenio informó que los agresores golpearon al cantante y presuntamente se llevaron dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular. El abogado de la familia, Cándido Simó, también planteó que los responsables pudieron esperar durante horas el regreso del artista, aunque esa hipótesis continúa bajo investigación.