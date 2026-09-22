Asesinan a esposa de cantante Julián Oro Duro en su casa; el merenguero también fue atacado (VIDEO)
Publicado el22/09/2026 a las 13:29
- Zeneida Castillo fue hallada sin vida
- Julián Oro Duro resultó gravemente herido
- Crimen esposa Julián Oro: Autoridades investigan el violento ataque.
Crimen esposa Julián Oro. La esposa del merenguero dominicano Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue asesinada dentro de la residencia que compartía con el artista en Santo Domingo Este, República Dominicana. El cantante también fue atacado y tuvo que ser hospitalizado.
De acuerdo con Milenio, con base en reportes preliminares de la Policía Nacional dominicana, el intérprete llegó a su domicilio aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del lunes 21 de septiembre y fue sorprendido por hombres que se encontraban dentro de la propiedad.
Crimen esposa Julián Oro: Los agresores habrían esperado al cantante dentro de la casa
¿Pista real o distracción? 😨 @RamontolentinoT muestra hallazgos en casa de Julián Oro Duro.
Todo aquí: https://t.co/I6Z1VpDLzH#EstoNoEsRadio pic.twitter.com/BEP78pCCj1
— Esto no es radio (@estonoesradioTW) September 22, 2026
Según los reportes citados por People en Español, Milenio y TVNotas, los investigadores manejan información que apunta a que Castillo fue atacada antes del regreso de su esposo. Una de las hipótesis señala que los responsables pudieron permanecer varias horas en la vivienda.
El periodista Roberto Sánchez, citado por TVNotas, describió el momento en que presuntamente el merenguero se encontró con los atacantes: “Él llega a la casa normal, abre la puerta y ahí lo estaban esperando”. El propio medio aclara que esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Vivienda de Julián Oro Duro permanece acordonada mientras DICRIM investiga
La vivienda del merenguero urbano Julián Oro Duro permanece acordonada este lunes, mientras agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) realizan labores investigativas en los alrededores de… pic.twitter.com/e56wHx8nHx
— Lenin Vargas (@Va19360824Lenin) September 21, 2026
Milenio informó que los agresores golpearon al cantante y presuntamente se llevaron dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular. El abogado de la familia, Cándido Simó, también planteó que los responsables pudieron esperar durante horas el regreso del artista, aunque esa hipótesis continúa bajo investigación.
Crimen esposa Julián Oro: ¿De qué murió Zeneida Socorro Castillo?
Ver esta publicación en Instagram
El diagnóstico médico-legal preliminar establece que Castillo sufrió un trauma craneofacial y una herida cortopunzante en la zona lateral izquierda del cuello. Las autoridades esperan los resultados definitivos de la autopsia para precisar la causa de muerte.
People en Español reportó que la Policía Científica recolectó distintos objetos en la escena, entre ellos tres fragmentos de piedra, un cuchillo de aproximadamente 13 pulgadas y un macetero de barro. El móvil y las circunstancias exactas del crimen todavía no han sido determinados.
La investigación también contempla el análisis de cámaras de vigilancia y entrevistas realizadas por agentes de la División de Investigación de Delitos Contra las Personas, en coordinación con el Ministerio Público.
¿Cuál es el estado de salud de Julián Oro Duro?
Ver este video en su propia página →
Julián Oro Duro sufrió lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal. TVNotas también reportó, citando información hospitalaria difundida por medios locales, múltiples fracturas craneofaciales izquierdas y una hemorragia subaracnoidea frontal izquierda.
El cantante fue trasladado al Hospital General de la Plaza de la Salud. Su hermano, el también cantante Yiyo Sarante, informó posteriormente que el artista se encontraba estable y continuaba bajo atención médica.
Julián Oro Duro, cuyo nombre real es Gilberto Julián Sarante Perdomo, desarrolló parte importante de su carrera al frente de Oro Duro y posteriormente continuó como solista. También ha trabajado como compositor dentro de la música dominicana.
Hasta el momento, las autoridades continúan las investigaciones para reconstruir lo ocurrido e identificar y localizar a los responsables del asesinato de Zeneida Socorro Castillo y de la agresión contra el cantante.
Te Puede Interesar: ¿El calor extremo puede provocar un derrame cerebral? Lo que debes saber para protegerte este verano
Testigo relata lo que vio en la casa de Julián Oro Duro.#SuperJovenes Yiyo Sarante pic.twitter.com/Q1bIoGsKgY
— Telescopio Digital (@TelescopioDo) September 22, 2026
Misteriosa inscripción “1,600” aparece en la escena
Según las fuentes de RAMÓN TOLENTINO le envían estas imágenes del interior de la casa de Julián Oro Duro . 1600 ? Kuruu ? 💀😅 pic.twitter.com/80HCUxULzX
— Maria Soledad (@Soledadr_24) September 22, 2026
Un nuevo elemento llamó la atención de los investigadores dentro de la casa de Julián Oro Duro. De acuerdo con EL DÍA, en el espejo de una de las habitaciones fue encontrada la inscripción “1,600”, aparentemente realizada con pintura en spray. Las autoridades buscan determinar quién la escribió, qué significa y si tiene alguna relación directa con el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y la agresión contra el merenguero.
El número ha cobrado relevancia porque, según el mismo medio, “1,600” también es el nombre atribuido a una banda vinculada con varios hechos delictivos y violentos en República Dominicana. De manera preliminar se analiza si el mensaje pudo ser dejado como elemento disuasorio por los responsables; sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial que vincule la inscripción o a dicha banda con el crimen, por lo que esta posibilidad permanece únicamente como una línea de investigación.