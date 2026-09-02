Ángela Aguilar admite que dijo “cosas equivocadas” y revela que pasó meses sin salir de casa
Publicado el02/09/2026 a las 15:13
- Reconoció declaraciones que hoy lamenta
- Pasó meses sin salir de casa
- Crecer ante cámaras marcó su adolescencia.
Angela Aguilar Jomari Goyso. Ángela Aguilar habló abiertamente sobre algunos de los momentos de su carrera que hoy observa de manera diferente. Durante una entrevista con Jomari Goyso, la cantante reconoció que llegó a decir “cosas equivocadas” cuando era más joven y admitió que incluso siente pena cuando vuelve a ver algunas de aquellas entrevistas.
La intérprete también reveló que la presión pública tuvo consecuencias en su vida cotidiana. De acuerdo con sus declaraciones en el canal de Youtube de Jomari, hubo un periodo en el que permaneció entre dos y tres meses prácticamente sin salir de su casa después de experimentar algunas agresiones.
Ángela Aguilar reconoce: “Dije cosas equivocadas”
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Uno de los momentos más personales de la conversación llegó cuando Ángela reflexionó sobre lo que significó crecer dentro de la familia Aguilar y estar expuesta públicamente desde que era una niña.
La cantante explicó que Pepe Aguilar fue exigente respecto al legado familiar. “Mi papá es muy perfeccionista y creo que también nos enseñó a tenerle muchísimo respeto al apellido, al trabajo, al sudor de la garganta, como él diría”, expresó.
Esa responsabilidad, reconoció, no siempre fue sencilla de manejar a una edad temprana. Fue entonces cuando admitió que algunas de sus declaraciones del pasado hoy le producen incomodidad.
“Muchas veces por niña dije cosas equivocadas y ahorita veo entrevistas y me da pena”, confesó Ángela durante la charla con Jomari Goyso.
Angela Aguilar Jomari Goyso: Reconoce sus etapas “inconscientes” y “arrogantes”
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Ángela Aguilar también hizo una autocrítica poco habitual al recordar cómo el público pudo observar prácticamente todas las etapas de su crecimiento, incluidas aquellas en las que considera que no actuó de la mejor manera.
“Me han visto en todas las etapas, en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes”, reconoció, al explicar la dificultad de tener constantemente una cámara frente a ella.
La artista señaló que cometer errores durante la adolescencia forma parte del crecimiento, pero en su caso esas equivocaciones quedaron registradas públicamente y fueron vistas por una audiencia de millones de personas.
“Cuando estás creciendo te puedes equivocar, pero ahora equivócate enfrente de toda Latinoamérica y que no te lo dejen descansar jamás”, reflexionó en la entrevista, según la transcripción publicada por Quién.
El momento en que sintió que la reconocían por su talento
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Durante la conversación, Ángela también recordó una etapa que guarda de manera especial. Al preguntarle qué momento de su trayectoria volvería a vivir, mencionó su presentación en los Latin Grammy cuando tenía alrededor de 16 años.
“Pues la primera vez que la gente me reconoció como por mí”, respondió al recordar aquella presentación, según Quién. Para la cantante, significó comenzar a ser identificada por su propio trabajo y no solamente por pertenecer a la dinastía Aguilar.
Su carrera había comenzado mucho antes, por lo que buena parte de su niñez y adolescencia transcurrieron frente a las cámaras, algo que ahora identifica como una de las experiencias más complejas de su crecimiento personal.
Ángela Aguilar pasó meses sin salir de casa
La intérprete también relató uno de los episodios más difíciles que ha atravesado debido a la exposición pública. Ángela aseguró que llegó a permanecer aproximadamente dos o tres meses sin salir de su casa.
“Duré como dos, tres meses sin salir de mi casa en absoluto”, contó. Explicó que anteriormente acostumbraba salir sola, pero que después de vivir “una que otra agresión” decidió dejar de hacerlo.
De acuerdo con SDP Noticias, la cantante señaló que posteriormente comenzó a retomar sus actividades después de hablar con su psicóloga y que, durante sus primeras salidas, estuvo acompañada por su madre debido al miedo que sentía.
La fuente relaciona este periodo con la fuerte reacción pública que ha enfrentado desde el inicio de su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal. Sin embargo, en las declaraciones citadas Ángela no identificó a las personas involucradas en las agresiones ni detalló exactamente qué ocurrió.
Pepe Aguilar sigue pendiente de su hija
Ángela también habló del acompañamiento de su familia durante esta etapa. Según SDP Noticias, a un año de su matrimonio con Christian Nodal, Pepe Aguilar continúa pendiente de cómo se encuentra emocionalmente su hija y suele preguntarle por su estado de ánimo.
Las declaraciones muestran una faceta más autocrítica de la cantante: lejos de negar que haya cometido errores frente a las cámaras, reconoce que algunas palabras de su pasado hoy le generan vergüenza.
Al mismo tiempo, Ángela sostiene que buena parte de ese proceso ocurrió mientras todavía estaba creciendo. Su reflexión resume el costo que, desde su perspectiva, tuvo hacerlo frente al público: equivocarse como cualquier adolescente, pero con esas equivocaciones registradas y sometidas permanentemente al escrutinio de una audiencia masiva.
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