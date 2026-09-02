Ángela Aguilar admite que dijo “cosas equivocadas” y revela que pasó meses sin salir de casa

Reconoció declaraciones que hoy lamenta

Pasó meses sin salir de casa

Crecer ante cámaras marcó su adolescencia.

Angela Aguilar Jomari Goyso. Ángela Aguilar habló abiertamente sobre algunos de los momentos de su carrera que hoy observa de manera diferente. Durante una entrevista con Jomari Goyso, la cantante reconoció que llegó a decir “cosas equivocadas” cuando era más joven y admitió que incluso siente pena cuando vuelve a ver algunas de aquellas entrevistas.

La intérprete también reveló que la presión pública tuvo consecuencias en su vida cotidiana. De acuerdo con sus declaraciones en el canal de Youtube de Jomari, hubo un periodo en el que permaneció entre dos y tres meses prácticamente sin salir de su casa después de experimentar algunas agresiones.

Ángela Aguilar reconoce: “Dije cosas equivocadas”

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Uno de los momentos más personales de la conversación llegó cuando Ángela reflexionó sobre lo que significó crecer dentro de la familia Aguilar y estar expuesta públicamente desde que era una niña.

La cantante explicó que Pepe Aguilar fue exigente respecto al legado familiar. “Mi papá es muy perfeccionista y creo que también nos enseñó a tenerle muchísimo respeto al apellido, al trabajo, al sudor de la garganta, como él diría”, expresó.

Esa responsabilidad, reconoció, no siempre fue sencilla de manejar a una edad temprana. Fue entonces cuando admitió que algunas de sus declaraciones del pasado hoy le producen incomodidad.

“Muchas veces por niña dije cosas equivocadas y ahorita veo entrevistas y me da pena”, confesó Ángela durante la charla con Jomari Goyso.