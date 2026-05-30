Jomari Goyso conmueve con carta de despedida a su sobrina y desata lágrimas en la televisión

Jomari Goyso lanza carta

Despedida que conmueve

Reacciones en televisión

La imagen firme y sin rodeos que proyecta Jomari Goyso en la pantalla contrastó esta semana con un mensaje profundamente emotivo que dejó ver su lado más íntimo. El experto en moda compartió una carta abierta dedicada a su sobrina Emma, quien regresa a su país tras haber vivido un año junto a él en Estados Unidos.

El mensaje, publicado en sus redes sociales, generó una ola de reacciones entre seguidores y colegas del medio, quienes quedaron impactados por la sensibilidad de sus palabras. La despedida no solo reveló el fuerte vínculo entre tío y sobrina, sino también el orgullo que siente por su crecimiento académico y personal.

La publicación rápidamente superó miles de interacciones y comentarios, muchos destacando la honestidad con la que Goyso expresó su amor y admiración. Detrás del comunicador directo, apareció un hombre profundamente familiar.

Su carta dejó claro que la partida de Emma representa un cambio importante en su vida cotidiana, marcada durante el último año por la convivencia y el acompañamiento cercano.

Una despedida llena de orgullo

En su mensaje, Goyso recordó el impacto que tuvo la llegada de Emma en su vida, especialmente durante momentos complejos. “Desde que llegaste a mi vida fuiste luz en los momentos oscuros, paz en los momentos de locura”, escribió.

El presentador resaltó los logros académicos de su sobrina, quien logró destacarse en su escuela pese a enfrentar el reto de estudiar en un idioma que no era el suyo. Para él, ese esfuerzo simboliza la fortaleza de nuevas generaciones que honran el sacrificio de sus antepasados.

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“Qué orgullo para tus papás, para tus abuelos, para mí como tío y para todas esas generaciones anteriores que sacrificaron tanto”, expresó, evocando la historia familiar marcada por trabajo y superación.

El tono de la carta combinó nostalgia y admiración, dejando claro que la despedida no opaca la satisfacción por verla crecer.