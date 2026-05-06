FAA reportó amenazas contra Trump

Empleado federal bajo investigación

Servicio Secreto intervino rápido Un empleado de la Administración Federal de Aviación (FAA) fue arrestado y acusado de proferir amenazas de muerte contra el presidente Donald Trump, informaron las autoridades federales. Dean DelleChiaie, de 35 años y residente de Nashua, New Hampshire, enfrenta cargos federales por realizar una comunicación interestatal con amenazas. Según los fiscales, utilizó una computadora de trabajo proporcionada por el gobierno para realizar búsquedas relacionadas con Trump y posibles ataques contra funcionarios. Por qué importa: El caso involucra a un trabajador vinculado a una agencia federal y generó una investigación del Servicio Secreto de Estados Unidos. Amenazas contra Trump desatan investigación federal A Federal Aviation Administration (FAA) employee from New Hampshire has been charged with threatening to kill President Donald Trump, according to prosecutors. https://t.co/8Ee018WJzX

— KFOX14 News (@KFOX14) May 6, 2026 De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Nuevo Hampshire, DelleChiaie realizó en enero búsquedas en internet desde su computadora laboral. Entre las búsquedas figuraba la frase: “Voy a matar a Donald John Trump”. Las autoridades señalaron que también investigó cómo introducir un arma en una instalación federal.

La denuncia penal afirma que revisó información sobre intentos previos de asesinato contra Trump. También buscó el porcentaje de personas que desean la muerte del presidente. Los investigadores encontraron búsquedas relacionadas con relojes de cuenta regresiva sobre la muerte de Trump. Además, revisó información sobre la casa del vicepresidente JD Vance y los nombres de sus hijos. TE PUEDE INTERESAR: Demócratas conservan mayoría en Senado: Chedrick Greene gana elección especial en Michigan

La denuncia añade que también buscó información sobre Pete Hegseth, jefe del Pentágono, y sus hijos. Según los documentos judiciales, DelleChiaie pidió al departamento de informática de la FAA eliminar el historial de búsquedas de su dispositivo. El departamento reportó las búsquedas y la FAA notificó al Servicio Secreto para iniciar una investigación. El correo enviado a la Casa Blanca A Federal Aviation Administration employee in New Hampshire is accused of sending an email to the White House threatening to kill President Donald Trump after using his work computer to research assassination attempts and related topics. 🔗 https://t.co/PNtMEy6cXv pic.twitter.com/vbWNmznze6 — KWTX News 10 (@kwtx) May 5, 2026

Los fiscales señalaron que DelleChiaie utilizó su cuenta de correo electrónico personal para enviar un mensaje directamente a la Casa Blanca. El mensaje fue enviado el 21 de abril y tenía como asunto “Contactar al Presidente”. En el correo escribió: “Yo, Dean DelleChiaie, voy a neutralizarte/matarte, Donald John Trump, porque decidiste matar niños y decir que era una guerra, cuando en realidad es terrorismo”. El mensaje agregaba: “Dios conoce tus acciones y dónde perteneces”.

La Fiscalía indicó que ese correo forma parte central del caso federal. DelleChiaie fue acusado de realizar una comunicación interestatal con amenazas. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión. También podría recibir una multa de 250 mil dólares. USA TODAY informó que contactó al abogado de DelleChiaie para solicitar comentarios. El acusado admitió las búsquedas ante investigadores Según la Fiscalía, DelleChiaie reconoció ante agentes del Servicio Secreto haber realizado las búsquedas en enero. Durante una entrevista en febrero, afirmó que poseía tres armas de fuego.

Entre ellas mencionó una pistola guardada en la caja fuerte de su casa. La denuncia indica que dijo sentirse arrepentido por sus acciones. También comentó a los investigadores que le parecía una locura haber hecho esas búsquedas desde su computadora de trabajo. DelleChiaie aseguró que estaba molesto con la administración Trump. Mencionó temas relacionados con las elecciones, los indultos presidenciales y los archivos de Epstein.