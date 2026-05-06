Demócratas conservan Senado estatal

Greene gana elección clave

Michigan define equilibrio político La victoria del demócrata Chedrick Greene en las elecciones especiales de Michigan evitó un golpe político para su partido en un estado clave. Greene ganó el martes 5 de mayo el escaño vacante del distrito senatorial 35, manteniendo la mayoría demócrata en el Senado estatal. Por qué importa: El resultado llega en medio de una creciente disputa entre demócratas y republicanos por el control político rumbo a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La contienda también reflejó la importancia que están tomando las elecciones locales en estados considerados decisivos a nivel nacional. Demócratas conservan mayoría en Michigan 🚨BREAKING🚨

Democrat Chedrick Greene has defeated Republican Jason Tunney and Libertarian Ali Sledz in the Michigan State Senate District 35 Special Election. This is a 🔵 hold. The Democrats retain their majority in the Michigan State Senate. pic.twitter.com/WlTCG5oEgq — The Political HQ (@ThePoliticalHQ) May 6, 2026

Charles Stewart III, profesor de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aseguró a USA TODAY que la elección podía cambiar el equilibrio político estatal. “En Michigan, la elección especial tenía el potencial de paralizar el Senado estatal”, dijo el académico el 6 de mayo. Con el triunfo de Greene, los demócratas mantienen una mayoría de 20 a 18 en el Senado estatal. Eso impide que los republicanos bloqueen legislación mediante la abstención legislativa. Greene logra una victoria amplia en Michigan Democrat Chedrick Greene wins a special state Senate election in Michigan, NBC News projects, ensuring his party will keep control of the closely divided chamber. https://t.co/oAGdzzjWLP

— NBC News (@NBCNews) May 6, 2026 Chedrick Greene, veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos y bombero en Saginaw, obtuvo el 58,9% de los votos. Los resultados fueron reportados por CNN. El escaño estaba vacante luego de que Kristen McDonald Rivet fuera elegida al Congreso y asumiera funciones a principios de 2025. Greene afirmó en redes sociales que su campaña se enfocó en las preocupaciones cotidianas de los votantes.

TE PUEDE INTERESAR: Vivek Ramaswamy se impone en primarias republicanas rumbo a la gobernación de Ohio “Logramos esta victoria decisiva escuchando y abordando las cosas que quitan el sueño a la gente común”, escribió. También mencionó preocupaciones relacionadas con la asequibilidad, la seguridad y la libertad. El republicano Jason Tunney, abogado en práctica privada, obtuvo el 39,4% de los votos. Pese a la derrota, Tunney dejó claro que continuará en campaña.

“Esto es solo la mitad del camino”, declaró durante su discurso de concesión. Tunney afirmó que las diferencias entre él y Greene serán más visibles conforme avance el año electoral. “Estoy entusiasmado con lo que nos depara el futuro y no pienso irme a ninguna parte”, agregó. El puesto volverá a disputarse nuevamente en noviembre. Michigan vuelve al centro de la disputa política nacional La elección especial fue considerada la primera gran prueba política del año en Michigan.

El estado es uno de los territorios más competitivos del país en elecciones federales. Según Ballotpedia, el presidente Donald Trump ganó Michigan en 2024 con el 49,7% de los votos. La elección también mostró cómo los aliados del presidente están dispuestos a invertir en elecciones locales. Estados como Indiana han sido parte de esa estrategia política más amplia. Analistas consideran que los resultados en este tipo de elecciones pueden anticipar tendencias nacionales.

La victoria de Greene ocurre además en un contexto donde los demócratas han logrado buenos resultados en elecciones especiales recientes. Demócratas muestran fortaleza en elecciones especiales Jared McDonald, profesor adjunto de ciencias políticas en la Universidad de Mary Washington, señaló que existe una tendencia favorable para los demócratas. El académico explicó que el partido se beneficia del entusiasmo y enojo de parte de sus votantes. También indicó que la coalición demócrata tiene actualmente una proporción mayor de votantes con alta participación electoral. Eso favorece al partido en elecciones fuera del calendario presidencial tradicional.