Trump eleva presión sobre Irán

Advertencia de bombardeos

Bloqueo naval continúa

Donald Trump, lanzó una nueva advertencia directa a Irán al condicionar el fin de las operaciones militares y del bloqueo naval a la aceptación de un acuerdo de paz.

El mandatario aseguró que, si Teherán cumple con los términos planteados por Washington, las acciones bélicas se detendrán y se restablecerá plenamente la navegación en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, dejó claro que la negativa iraní tendría consecuencias inmediatas, con ataques de mayor escala y contundencia que los registrados hasta ahora.

Las declaraciones se producen en un momento clave para las negociaciones, cuando ambas partes se encuentran bajo un alto el fuego indefinido para intentar destrabar un conflicto que escaló a finales de febrero.

Washington espera respuesta decisiva de Teherán

De acuerdo con reportes difundidos en Estados Unidos, la Casa Blanca aguarda una respuesta formal de Irán en un plazo de 48 horas sobre puntos considerados centrales para sellar el entendimiento.