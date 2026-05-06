Trump eleva presión sobre Irán: advierte bombardeos más intensos si rechaza acuerdo
Trump eleva presión sobre Irán Advertencia de bombardeos Bloqueo naval continúa Donald Trump, lanzó una nueva advertencia directa a Irán al condicionar el fin de las operaciones militares y del bloqueo naval a la aceptación de un acuerdo de paz. El mandatario aseguró que, si Teherán cumple con los términos planteados por Washington, las acciones […]
Publicado el06/05/2026 a las 07:44
- Trump eleva presión sobre Irán
- Advertencia de bombardeos
- Bloqueo naval continúa
Donald Trump, lanzó una nueva advertencia directa a Irán al condicionar el fin de las operaciones militares y del bloqueo naval a la aceptación de un acuerdo de paz.
El mandatario aseguró que, si Teherán cumple con los términos planteados por Washington, las acciones bélicas se detendrán y se restablecerá plenamente la navegación en el estrecho de Ormuz.
Sin embargo, dejó claro que la negativa iraní tendría consecuencias inmediatas, con ataques de mayor escala y contundencia que los registrados hasta ahora.
Las declaraciones se producen en un momento clave para las negociaciones, cuando ambas partes se encuentran bajo un alto el fuego indefinido para intentar destrabar un conflicto que escaló a finales de febrero.
Washington espera respuesta decisiva de Teherán
De acuerdo con reportes difundidos en Estados Unidos, la Casa Blanca aguarda una respuesta formal de Irán en un plazo de 48 horas sobre puntos considerados centrales para sellar el entendimiento.
Funcionarios estadounidenses sostienen que este sería el punto más cercano a un acuerdo desde el inicio de la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel.
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El borrador en discusión, resumido en un memorando de una página, contemplaría compromisos concretos por ambas partes para reducir tensiones de forma inmediata.
Entre ellos figura una posible moratoria iraní al enriquecimiento nuclear, así como el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.
El estrecho de Ormuz, pieza clave del pacto
Uno de los elementos centrales del posible acuerdo es la reapertura total del estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el tránsito mundial de petróleo y mercancías.
Irán había interrumpido el tráfico marítimo en esa zona como represalia directa por la guerra iniciada el 28 de febrero.
Trump anunció recientemente la suspensión de una operación militar orientada a garantizar el flujo comercial por esa vía, decisión que atribuyó a gestiones diplomáticas impulsadas por Pakistán.
Según fuentes oficiales, la mediación de Islamabad facilitó avances que llevaron a pausar acciones ofensivas mientras continúan los contactos.
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Persisten el bloqueo y la presión militar
A pesar de la suspensión parcial de operaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos y costas iraníes.
El Comando Central estadounidense informó que alrededor de 50 embarcaciones han visto interrumpido su tránsito como parte de estas medidas.
Trump describió el bloqueo como altamente efectivo y lo vinculó directamente a la posibilidad de mantener abierto el paso marítimo si se concreta el acuerdo.
El mensaje del presidente combina oferta y advertencia: paz inmediata si hay concesiones, o una intensificación del conflicto si Teherán decide no aceptar las condiciones planteadas por Washington, detalló ‘EFE’ y ‘El Informador‘.