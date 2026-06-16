FBI frustra posible ataque contra evento UFC de Trump en la Casa Blanca

FBI frustró presunta amenaza

Varios sospechosos detenidos

Evento de Trump vigilado

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó este martes que logró desactivar posibles ataques contra un evento de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca.

La actividad se realizó el pasado domingo como parte de las celebraciones por el 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según explicó el director del FBI, Kash Patel, las autoridades tuvieron conocimiento de una posible amenaza días antes del evento.

A través de una publicación en la red social X, Patel señaló que el FBI y otras agencias de seguridad detectaron información relacionada con un posible riesgo para el evento denominado UFC 250 en Washington D.C.

Amenaza contra Trump movilizó al FBI

El FBI frustró un posible ataque contra un espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca, informó Kash Patel, director de la agencia.https://t.co/FZuaSsYFal — NMás (@nmas) June 16, 2026

De acuerdo con Patel, la alerta fue recibida el 10 de junio y estaba relacionada con personas que no pertenecían a la región de la capital estadounidense.

El director del FBI indicó que la investigación y respuesta se desarrollaron en varios estados del país.

Como resultado de la operación, varias personas fueron detenidas por las autoridades, según Efe.

Patel aseguró que los sospechosos se encuentran bajo custodia y que las acciones permitieron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente estaban planeando.

Sin embargo, el funcionario no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza de la amenaza ni sobre los planes que habrían tenido los detenidos.

Tampoco se informó cuántas personas fueron arrestadas ni cuáles podrían ser los cargos en su contra.