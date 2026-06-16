FBI frustra posible ataque contra evento UFC de Trump en la Casa Blanca
Publicado el16/06/2026 a las 07:20
- FBI frustró presunta amenaza
- Varios sospechosos detenidos
- Evento de Trump vigilado
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó este martes que logró desactivar posibles ataques contra un evento de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca.
La actividad se realizó el pasado domingo como parte de las celebraciones por el 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según explicó el director del FBI, Kash Patel, las autoridades tuvieron conocimiento de una posible amenaza días antes del evento.
A través de una publicación en la red social X, Patel señaló que el FBI y otras agencias de seguridad detectaron información relacionada con un posible riesgo para el evento denominado UFC 250 en Washington D.C.
Amenaza contra Trump movilizó al FBI
El FBI frustró un posible ataque contra un espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca, informó Kash Patel, director de la agencia.https://t.co/FZuaSsYFal
— NMás (@nmas) June 16, 2026
De acuerdo con Patel, la alerta fue recibida el 10 de junio y estaba relacionada con personas que no pertenecían a la región de la capital estadounidense.
El director del FBI indicó que la investigación y respuesta se desarrollaron en varios estados del país.
Como resultado de la operación, varias personas fueron detenidas por las autoridades, según Efe.
Patel aseguró que los sospechosos se encuentran bajo custodia y que las acciones permitieron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente estaban planeando.
Sin embargo, el funcionario no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza de la amenaza ni sobre los planes que habrían tenido los detenidos.
Tampoco se informó cuántas personas fueron arrestadas ni cuáles podrían ser los cargos en su contra.
FBI destaca medidas de seguridad
El FBI evitó ataques contra el evento de la UFC en Washington para el cumpleaños de Trump https://t.co/sh16H98cIu
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) June 16, 2026
En su mensaje, Patel afirmó que las agencias federales están preparadas para responder ante cualquier amenaza dirigida contra ciudadanos estadounidenses.
También destacó la importancia de reforzar la seguridad durante eventos masivos.
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El director del FBI calificó la función de UFC como un acontecimiento histórico y aseguró que las autoridades actuaron rápidamente tras conocer la posible amenaza.
La declaración se produce en medio de un contexto de preocupación por la seguridad de eventos relacionados con el presidente Trump.
Durante los últimos años, distintas agencias federales han reportado amenazas y situaciones que han requerido intervenciones preventivas.
Antecedentes de amenazas contra Trump
El pasado abril, el Servicio Secreto informó que logró impedir un intento de atentado contra Trump y otros integrantes de su Gabinete.
Ese caso estaba relacionado con la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada en un hotel de Washington.
Además, durante la campaña presidencial de 2024, Trump fue objeto de dos intentos de asesinato.
El evento de UFC celebrado por su cumpleaños también generó atención por su magnitud.
La celebración tuvo lugar el 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca.
Para la ocasión se construyó un gran ring octogonal acompañado por graderíos para los asistentes.
La velada incluyó además fuegos artificiales y el sobrevuelo de aviones de combate sobre el centro de Washington.
La actividad fue ampliamente comentada y también recibió críticas por sus características poco habituales dentro de la residencia presidencial.
Ahora, la revelación del FBI sobre una presunta amenaza añade un nuevo elemento a uno de los eventos más llamativos organizados durante la celebración del cumpleaños del mandatario.