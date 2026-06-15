Acusan a Trump de intimidar a organizaciones que defienden a niños inmigrantes
Publicado el15/06/2026 a las 11:54
- Denuncian visitas federales sorpresa.
- Acusan intimidación contra abogados.
- Crece tensión por inmigración.
Las organizaciones que brindan asistencia legal a menores inmigrantes no acompañados denunciaron que agentes federales realizaron visitas sin previo aviso a sus oficinas en el área de Washington D.C., una situación que ha provocado fuertes críticas y nuevas acusaciones contra la administración del presidente Donald Trump.
Por qué es importante: Los grupos afectados consideran que estas acciones podrían generar temor entre las familias inmigrantes y debilitar el acceso a la representación legal de miles de menores que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos.
Organizaciones denuncian visitas federales sin respaldo legal
De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND), agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) acudieron a sus instalaciones durante las últimas 48 horas.
Según las organizaciones, los funcionarios solicitaron acceso a registros y documentación relacionada con menores inmigrantes beneficiarios de sus servicios legales.
Los grupos afirmaron que los agentes federales no presentaron órdenes judiciales ni autorizaciones legales que justificaran dichas solicitudes.
Ante esa situación, las organizaciones señalaron que negaron cualquier acceso a información protegida por normas de confidencialidad y representación legal.
La denuncia ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones especializadas en asistencia migratoria, que consideran que este tipo de intervenciones pueden afectar la confianza de las familias en los programas de ayuda legal.
Defensores de menores acusan abuso de poder e intimidación
Las organizaciones sostienen que estas visitas forman parte de una nueva escalada dentro de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump durante su segundo mandato.
“Esto es un flagrante abuso de poder para intentar intimidar a los defensores de los derechos de la infancia”, afirmó Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.
Lukens subrayó que los menores inmigrantes tienen derecho al debido proceso y a contar con representación legal, independientemente de su situación migratoria.
Por su parte, Paula Fitzgerald, directora ejecutiva de Ayuda, expresó preocupación por el impacto que estas acciones podrían tener en las comunidades inmigrantes.
“Cuando agentes federales se presentan sin previo aviso en centros de servicios legales comunitarios, envían un mensaje desalentador a las familias inmigrantes”, señaló.
Las organizaciones consideran que el efecto de estas visitas va más allá de la revisión de documentos y puede contribuir a incrementar el temor entre personas que ya enfrentan situaciones complejas dentro del sistema migratorio.
Programas respaldados por el Congreso enfrentan nueva presión
Los grupos recordaron que los servicios legales que ofrecen forman parte de un programa financiado por el Congreso y vigente desde hace más de 15 años.
El objetivo de esta iniciativa ha sido garantizar que los menores inmigrantes no acompañados tengan acceso a representación legal mientras enfrentan procedimientos migratorios.
Wendy Young, presidenta de KIND, destacó que los abogados que participan en estos programas ayudan a que los menores comparezcan ante los tribunales, cumplan con los requisitos legales y reciban protección frente a riesgos como la trata de personas, la explotación o el abuso.
“No participaremos en actividades que no cuenten con justificación legal”, declaró Young.
La controversia surge en un momento de creciente tensión por la política migratoria de la administración Trump, que ha intensificado las detenciones y deportaciones en distintos puntos del país.
Las organizaciones consideran que estas visitas forman parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar la red de asistencia legal que brinda apoyo a algunos de los menores más vulnerables dentro del sistema migratorio estadounidense.
Lo que viene
Los grupos afectados aseguran que continuarán defendiendo la confidencialidad de los menores que representan y evaluarán posibles acciones legales si se repiten solicitudes de acceso a información sin respaldo judicial.
Mientras tanto, el episodio añade un nuevo capítulo al debate sobre inmigración y derechos de los menores en Estados Unidos, un tema que sigue generando profundas divisiones políticas y sociales.
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FUENTE: La Opinion