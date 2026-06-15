Acusan a Trump de intimidar a organizaciones que defienden a niños inmigrantes

Denuncian visitas federales sorpresa.

Acusan intimidación contra abogados.

Crece tensión por inmigración.

Las organizaciones que brindan asistencia legal a menores inmigrantes no acompañados denunciaron que agentes federales realizaron visitas sin previo aviso a sus oficinas en el área de Washington D.C., una situación que ha provocado fuertes críticas y nuevas acusaciones contra la administración del presidente Donald Trump.

Por qué es importante: Los grupos afectados consideran que estas acciones podrían generar temor entre las familias inmigrantes y debilitar el acceso a la representación legal de miles de menores que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos.

Organizaciones denuncian visitas federales sin respaldo legal

De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND), agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) acudieron a sus instalaciones durante las últimas 48 horas.

Según las organizaciones, los funcionarios solicitaron acceso a registros y documentación relacionada con menores inmigrantes beneficiarios de sus servicios legales.

Los grupos afirmaron que los agentes federales no presentaron órdenes judiciales ni autorizaciones legales que justificaran dichas solicitudes.

Ante esa situación, las organizaciones señalaron que negaron cualquier acceso a información protegida por normas de confidencialidad y representación legal.

La denuncia ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones especializadas en asistencia migratoria, que consideran que este tipo de intervenciones pueden afectar la confianza de las familias en los programas de ayuda legal.