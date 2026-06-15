Kaitlan Collins, periodista de CNN, responde a Trump tras ser llamada “reportera corrupta”
Publicado el15/06/2026 a las 11:02
- Kaitlan Collins responde a Trump
- Tensión con la prensa
- Dura crítica a periodista
La relación entre el presidente Donald Trump y algunos medios de comunicación volvió a tensarse después de que la periodista Kaitlan Collins respondiera a los comentarios que el mandatario ha realizado sobre ella durante los últimos meses.
Además, la corresponsal de CNN y jefa de la cobertura de la Casa Blanca abordó las críticas en una entrevista reciente, donde reflexionó sobre el trato que recibe cuando formula preguntas durante conferencias y encuentros oficiales.
Collins se ha convertido en una de las periodistas que con más frecuencia protagoniza intercambios con Trump, especialmente en eventos donde el presidente enfrenta cuestionamientos sobre temas sensibles.
Las declaraciones de la comunicadora llegan después de varios episodios en los que el mandatario ha cuestionado públicamente su labor profesional frente a otros reporteros y cámaras de televisión.
Collins atribuye los ataques a sus preguntas
Durante la conversación, la periodista aseguró que no interpreta los comentarios como algo estrictamente personal, sino como una reacción a las preguntas que realiza desde la sala de prensa.
“Creo que es porque no le gustan mis preguntas en la sala de prensa. No creo que sea una reflexión personal”, explicó Collins al ser consultada sobre los señalamientos del presidente.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
La periodista también afirmó que otras reporteras han experimentado situaciones similares y consideró que existe una diferencia notable en la manera en que algunas mujeres son tratadas durante las ruedas de prensa.
“Creo que en este término, la gente ha comenzado a notar la diferencia en su reacción cuando mujeres como Mary Bruce o Nancy Cordes están haciendo las preguntas”, señaló.
Un episodio sobre Epstein volvió a salir a relucir
Collins recordó además un intercambio ocurrido en la Oficina Oval cuando intentó cuestionar al mandatario sobre el caso de Jeffrey Epstein durante una comparecencia ante la prensa.
“En los 10 años que me has cubierto, nunca te he visto sonreír”, fue la respuesta que, según la periodista, recibió de Trump durante aquella conversación.
La comunicadora sostuvo que el comentario no respondía realmente a la pregunta planteada y que reflejaba una dinámica que se ha repetido en distintas oportunidades.
“Ni siquiera estaba realmente escuchando la pregunta”, afirmó Collins al recordar aquel momento frente a periodistas y funcionarios presentes en la Casa Blanca.
Los ataques continuaron en semanas recientes
Las tensiones no terminaron con ese episodio y, semanas después, Trump volvió a referirse a la periodista durante una sesión informativa celebrada ante medios nacionales.
“CNN es una organización muy corrupta, con una reportera corrupta de pie justo allí”, dijo el presidente mientras señalaba a Collins frente a otros asistentes.
El mandatario también afirmó que la reportera “nunca sonríe” y aseguró que percibía “odio en sus ojos”, comentarios que generaron reacciones dentro y fuera del ámbito político.
La situación reavivó el debate sobre la relación entre el presidente y la prensa, así como sobre el tono utilizado por funcionarios públicos hacia periodistas que realizan preguntas incómodas.
Ver este video en su propia página →
Un debate que trasciende a una sola periodista
Collins no es la única comunicadora que ha protagonizado enfrentamientos verbales con Trump durante sus apariciones públicas y entrevistas recientes.
Diversas periodistas han denunciado haber recibido comentarios despectivos o calificativos ofensivos mientras desempeñan su trabajo en coberturas relacionadas con la Casa Blanca.
La propia Collins señaló que percibe diferencias entre el comportamiento del mandatario frente a las cámaras y las interacciones que mantiene fuera de los focos mediáticos.
Mientras continúan los cruces entre el presidente y miembros de la prensa, el caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites del discurso político y el papel de los medios en la fiscalización del poder, según ‘People en Español‘.
I’ve been thinking a lot about the extraordinary outbursts of the President of the United States against female journalists… well, actually against journalists in general and journalism. But it feels like he saves his most childlike behavior and irrational language for female… pic.twitter.com/3x3NRH2xX7
— Maria Shriver (@mariashriver) June 8, 2026