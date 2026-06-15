Kaitlan Collins, periodista de CNN, responde a Trump tras ser llamada “reportera corrupta”

Kaitlan Collins responde a Trump

Tensión con la prensa

Dura crítica a periodista

La relación entre el presidente Donald Trump y algunos medios de comunicación volvió a tensarse después de que la periodista Kaitlan Collins respondiera a los comentarios que el mandatario ha realizado sobre ella durante los últimos meses.

Además, la corresponsal de CNN y jefa de la cobertura de la Casa Blanca abordó las críticas en una entrevista reciente, donde reflexionó sobre el trato que recibe cuando formula preguntas durante conferencias y encuentros oficiales.

Collins se ha convertido en una de las periodistas que con más frecuencia protagoniza intercambios con Trump, especialmente en eventos donde el presidente enfrenta cuestionamientos sobre temas sensibles.

Las declaraciones de la comunicadora llegan después de varios episodios en los que el mandatario ha cuestionado públicamente su labor profesional frente a otros reporteros y cámaras de televisión.

Collins atribuye los ataques a sus preguntas

Durante la conversación, la periodista aseguró que no interpreta los comentarios como algo estrictamente personal, sino como una reacción a las preguntas que realiza desde la sala de prensa.

“Creo que es porque no le gustan mis preguntas en la sala de prensa. No creo que sea una reflexión personal”, explicó Collins al ser consultada sobre los señalamientos del presidente.

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La periodista también afirmó que otras reporteras han experimentado situaciones similares y consideró que existe una diferencia notable en la manera en que algunas mujeres son tratadas durante las ruedas de prensa.

“Creo que en este término, la gente ha comenzado a notar la diferencia en su reacción cuando mujeres como Mary Bruce o Nancy Cordes están haciendo las preguntas”, señaló.