Florida rompe el silencio sobre ‘Alligator Alcatraz’ tras traslado de migrantes
Publicado el18/06/2026 a las 12:54
- Florida mantiene centro abierto
- ICE trasladó migrantes
- Persisten críticas ambientales
El Gobierno de Florida aseguró este jueves que el centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ podría volver a recibir personas detenidas, pese al reciente traslado realizado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) debido al inicio de la temporada de huracanes.
La instalación, ubicada al oeste de Miami en una zona de pantanos de los Everglades, seguirá operativa mientras las autoridades federales no ordenen lo contrario, según informó Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).
Por qué importa: El futuro de ‘Alligator Alcatraz’ ha generado debate desde su apertura.
El centro se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y respaldadas por el Gobierno de Florida.
Alligator Alcatraz sigue abierto tras traslado migrante
Durante una conferencia, Guthrie explicó que el estado mantiene la capacidad de recibir nuevamente migrantes detenidos si así lo solicita el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“En este momento, no nos han dicho que nos retiremos, por lo que todavía estamos en condiciones de recibir detenidos de nuevo, si eso es lo que desea el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, afirmó.
El funcionario respondió así a las preguntas sobre el futuro de la instalación después de que ICE anunciara el martes el traslado de migrantes hacia otros centros ante la llegada de la temporada de huracanes en el Atlántico.
Guthrie sostuvo que la decisión fue tomada por la agencia federal y señaló que los medios deberían consultar directamente a ICE sobre los motivos específicos de la medida.
“Siempre estuvo diseñado para ser temporal. ICE ha tomado una decisión, emitieron ese comunicado, no vi ese comunicado antes de que llegara a los medios”, indicó.
Crecen las dudas tras el traslado de detenidos
Las interrogantes sobre el futuro del centro aumentaron después del anuncio realizado por ICE esta semana, según Efe.
Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis rechazó el martes que la instalación estuviera vacía.
Además, defendió la utilidad del centro y afirmó que ha permitido procesar a 25.000 migrantes.
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Desde su inauguración en julio pasado, tras una visita del presidente Trump, el centro ha permanecido bajo observación de grupos defensores de los derechos de los migrantes y organizaciones ambientales.
Las críticas se enfocaron en su ubicación dentro de una zona natural vulnerable al calor extremo y a las tormentas.
Cuando comenzaron esos cuestionamientos, las autoridades defendieron la seguridad de la instalación.
Ahora, el traslado de migrantes por parte de ICE volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones relacionadas con las condiciones climáticas de la región.
Persisten las críticas por seguridad y costos
Guthrie aseguró que la instalación puede resistir una tormenta tropical o incluso un huracán de categoría 1.
También señaló que nunca existió la intención de mantener personas dentro del complejo durante una emergencia meteorológica.
“Nunca, jamás hubo intención de dejar a personas en esa instalación, ni siquiera durante una tormenta tropical. Íbamos a desalojarlos, teníamos planes de evacuación”, manifestó.
Mientras tanto, asociaciones civiles denunciaron el miércoles falta de transparencia en torno al traslado de los migrantes y al posible futuro cierre definitivo del lugar.
Las preocupaciones aumentaron después de que diversos medios reportaran en mayo la posibilidad de que el centro fuera clausurado este mes debido a sus costos operativos.
Según esos reportes, mantener la instalación tendría un costo superior a un millón de dólares diarios.
Por su parte, Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica anunciaron que continuarán con las demandas presentadas contra los gobiernos de Trump y de Florida.
Ambas organizaciones buscan el cierre definitivo de ‘Alligator Alcatraz’ y exigen medidas para reparar los posibles daños ambientales asociados con la operación del centro.