Florida rompe el silencio sobre ‘Alligator Alcatraz’ tras traslado de migrantes

Florida mantiene centro abierto

ICE trasladó migrantes

Persisten críticas ambientales

El Gobierno de Florida aseguró este jueves que el centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ podría volver a recibir personas detenidas, pese al reciente traslado realizado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) debido al inicio de la temporada de huracanes.

La instalación, ubicada al oeste de Miami en una zona de pantanos de los Everglades, seguirá operativa mientras las autoridades federales no ordenen lo contrario, según informó Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

Por qué importa: El futuro de ‘Alligator Alcatraz’ ha generado debate desde su apertura.

El centro se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y respaldadas por el Gobierno de Florida.

Alligator Alcatraz sigue abierto tras traslado migrante

Durante una conferencia, Guthrie explicó que el estado mantiene la capacidad de recibir nuevamente migrantes detenidos si así lo solicita el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“En este momento, no nos han dicho que nos retiremos, por lo que todavía estamos en condiciones de recibir detenidos de nuevo, si eso es lo que desea el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, afirmó.

El funcionario respondió así a las preguntas sobre el futuro de la instalación después de que ICE anunciara el martes el traslado de migrantes hacia otros centros ante la llegada de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Guthrie sostuvo que la decisión fue tomada por la agencia federal y señaló que los medios deberían consultar directamente a ICE sobre los motivos específicos de la medida.

“Siempre estuvo diseñado para ser temporal. ICE ha tomado una decisión, emitieron ese comunicado, no vi ese comunicado antes de que llegara a los medios”, indicó.