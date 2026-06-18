EE.UU. levanta bloqueo a Irán y reabre el estrecho de Ormuz
Publicado el18/06/2026 a las 12:25
- EE.UU. levanta bloqueo marítimo
- Reabren puertos de Irán
- Acuerdo impulsa negociación de paz
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán, luego de la firma de un acuerdo promovido por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra.
Por qué importa: La decisión implica la reapertura del tráfico marítimo hacia los puertos iraníes y forma parte de un memorando de entendimiento que busca reducir las tensiones en la región.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, informó que las fuerzas estadounidenses dejaron de impedir el tránsito de embarcaciones hacia y desde Irán.
A través de sus redes sociales, el organismo señaló que la medida fue ejecutada siguiendo instrucciones directas del presidente Trump.
EE.UU. levanta bloqueo a Irán tras acuerdo
MIENTRAS TANTO DESDE EL MEDIO ORIENTE…#18Jun El tráfico marítimo se reanuda oficialmente en el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. pic.twitter.com/ElRVUQ9i7d
— Sol Rojas (@Sol651) June 18, 2026
«Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente», indicó Centcom.
La institución militar agregó que las fuerzas estadounidenses ya no están interfiriendo con las operaciones comerciales marítimas relacionadas con los puertos iraníes.
Esta disposición forma parte de los compromisos incluidos en el memorando de entendimiento firmado por Trump el miércoles durante una cena celebrada en el Palacio de Versalles, en Francia.
Buques de guerra seguirán en la región
EE.UU. levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuzhttps://t.co/wStGBJZ0IC
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Aunque el bloqueo marítimo fue suspendido, Centcom aclaró que mantendrá presencia militar en la zona.
Según el organismo, todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo han finalizado, pero los grandes buques navales estadounidenses permanecerán desplegados en el área.
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El objetivo de esta presencia será verificar que los compromisos establecidos en el acuerdo se cumplan plenamente.
El Comando Central explicó que estas embarcaciones permanecerán en la región para garantizar que todos los aspectos del entendimiento continúen vigentes y sean respetados por las partes involucradas.
La medida representa un cambio importante respecto a la estrategia aplicada desde el pasado 13 de abril.
De acuerdo con Centcom, durante el periodo en que estuvo vigente el bloqueo, las fuerzas estadounidenses desviaron 142 buques comerciales.
Además, reportaron la inhabilitación de nueve embarcaciones que no obedecieron las órdenes emitidas durante las operaciones.
El acuerdo abre una nueva etapa entre Washington y Teherán
El anuncio se produjo después de la firma del nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Uno de los puntos centrales establece la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.
Esta vía marítima tiene una relevancia estratégica porque por ella circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.
El documento también contempla el fin del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos.
Además, fija el cese de las hostilidades en todos los frentes.
Entre ellos figura el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.
Según el texto del memorando, Washington y Teherán disponen de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo.
Ese eventual pacto abordaría varios temas pendientes entre ambas naciones.
Entre ellos se encuentran el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones contra Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.