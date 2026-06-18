EE.UU. levanta bloqueo a Irán y reabre el estrecho de Ormuz

EE.UU. levanta bloqueo marítimo

Reabren puertos de Irán

Acuerdo impulsa negociación de paz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán, luego de la firma de un acuerdo promovido por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra.

Por qué importa: La decisión implica la reapertura del tráfico marítimo hacia los puertos iraníes y forma parte de un memorando de entendimiento que busca reducir las tensiones en la región.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, informó que las fuerzas estadounidenses dejaron de impedir el tránsito de embarcaciones hacia y desde Irán.

A través de sus redes sociales, el organismo señaló que la medida fue ejecutada siguiendo instrucciones directas del presidente Trump.

EE.UU. levanta bloqueo a Irán tras acuerdo

MIENTRAS TANTO DESDE EL MEDIO ORIENTE…#18Jun El tráfico marítimo se reanuda oficialmente en el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. pic.twitter.com/ElRVUQ9i7d — Sol Rojas (@Sol651) June 18, 2026

«Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente», indicó Centcom.

La institución militar agregó que las fuerzas estadounidenses ya no están interfiriendo con las operaciones comerciales marítimas relacionadas con los puertos iraníes.

Esta disposición forma parte de los compromisos incluidos en el memorando de entendimiento firmado por Trump el miércoles durante una cena celebrada en el Palacio de Versalles, en Francia.