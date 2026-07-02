El cielo rojo sobre Caracas impacta a miles mientras continúa la emergencia por los terremotos en Venezuela

El cielo rojo sobre Caracas sorprendió tras los terremotos en Venezuela y se volvió símbolo de una emergencia que sigue dejando impacto.

Cielo rojo sorprende Caracas

Rescates continúan sin descanso

Emergencia humanitaria persiste A una semana de los devastadores terremotos que golpearon Venezuela, un inusual fenómeno atmosférico llamó la atención de habitantes y rescatistas cuando el cielo de Caracas se tiñó de un intenso color rojo durante el atardecer. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron todo tipo de reacciones. justo cuando el país continúa inmerso en una de las peores emergencias de su historia reciente. Caracas mira al cielo mientras busca sobrevivientes Ver este video en su propia página → El video fue grabado el martes 30 de junio de 2026 por testigos en la capital venezolana y muestra cómo el horizonte cambia progresivamente hasta adquirir un intenso tono rojizo mientras cae el sol. La autenticidad de la grabación fue verificada por Reuters mediante la comparación del paisaje urbano, los edificios, el trazado de las carreteras y datos satelitales que confirmaron el lugar y la fecha del registro. La grabación, difundida originalmente por la cuenta CALZADOS JDY SPORT CCS, fue realizada en formato vertical y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más representativas de la tragedia que atraviesa Venezuela. El fenómeno ocurrió mientras miles de rescatistas trabajaban sin descanso entre edificios colapsados en busca de sobrevivientes tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas segundos de diferencia.

Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre miles de edificios dañados Las consecuencias de los sismos siguen siendo devastadoras en distintas regiones del país, donde decenas de miles de edificaciones presentan daños de diversa magnitud. Estimaciones de la NASA indican que alrededor de 59.000 edificios resultaron dañados o destruidos como consecuencia del doble terremoto, una destrucción que incluso puede apreciarse mediante imágenes satelitales. El gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que al menos 1.943 personas perdieron la vida como consecuencia del desastre. Además, el balance oficial señala que más de 10.500 personas resultaron heridas y cerca de 16.000 habitantes quedaron sin hogar debido al colapso de viviendas. Las autoridades también reportan que más de 50.000 personas continúan desaparecidas, una cifra que podría modificarse conforme avancen las labores de búsqueda y recuperación. Miles de socorristas venezolanos trabajan junto con equipos especializados enviados desde más de 30 países para acelerar las operaciones de rescate en las zonas más afectadas. El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que la magnitud real de la tragedia podría superar las cifras oficiales. «Sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada». El funcionario también confirmó que fueron adquiridas 10.000 bolsas para cadáveres como parte de la respuesta humanitaria frente a la emergencia.

La crisis humanitaria mantiene a cientos de miles de venezolanos desplazados Ver este video en su propia página → Mientras continúan las labores de rescate, miles de familias permanecen viviendo en refugios temporales o campamentos improvisados tras perder completamente sus hogares. El gobierno venezolano informó que habilitó 15 refugios temporales en el estado La Guaira y otros 55 distribuidos en distintas regiones del país para recibir a los damnificados. Sin embargo, la magnitud de la emergencia supera ampliamente la capacidad de respuesta disponible. El Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela, elaborado con reportes ciudadanos, calcula que aproximadamente 595.000 personas resultaron afectadas por los terremotos. Entre ellas se encuentran alrededor de 133.000 menores de edad que también requieren asistencia inmediata. Por su parte, Unicef estima que 1,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, incluidos cerca de 680.000 niños. El Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó que los hospitales, centros médicos y unidades móviles trabajan al límite de su capacidad. Además, advirtió que numerosos refugios ya alcanzaron su máxima ocupación mientras persisten interrupciones en los servicios de agua potable y electricidad en varias de las zonas más golpeadas. Los organismos internacionales consideran que la ayuda desplegada hasta ahora todavía resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades de la población afectada.

Venezuela enfrenta cientos de réplicas mientras evalúa la magnitud de los daños View this post on Instagram A post shared by Venezuela de Ayer (@venezueladeayer) Las autoridades aseguraron que lograron restablecer aproximadamente el 90% del suministro eléctrico en las regiones afectadas y distribuyeron más de tres millones de litros de agua potable. Paralelamente continúa la evaluación estructural de edificios, viviendas e infraestructura pública dañada por los terremotos. Según cifras oficiales, existen al menos 855 edificios con daños severos y 189 completamente colapsados. No obstante, el sistema de monitoreo de Esri Venezuela reporta un panorama aún más grave, con 924 edificaciones afectadas y 226 pérdidas totales. A ello se suma la constante actividad sísmica registrada desde el desastre inicial. Las autoridades venezolanas informaron que se han contabilizado cerca de 700 réplicas desde el doble terremoto. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también confirmó un nuevo movimiento sísmico registrado durante la mañana del lunes, aunque sin reportes de daños importantes adicionales. Mientras tanto, la imagen del cielo completamente rojo sobre Caracas permanece como uno de los símbolos visuales más impactantes de esta tragedia nacional y del enorme desafío que enfrenta el país para rescatar sobrevivientes y atender a cientos de miles de afectados.