El peligroso “Anillo de Fuego” amenaza a millones con tormentas severas en EE.UU.
Publicado el01/07/2026 a las 13:43
- Anillo de Fuego amenaza a EEUU
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Vientos podrían ser destructivos
Un patrón meteorológico conocido como «Anillo de Fuego» está intensificando el riesgo de tormentas severas en una amplia franja de Estados Unidos, donde el calor extremo y el ingreso de aire más frío crearán las condiciones ideales para fenómenos potencialmente destructivos durante varios días.
Los meteorólogos advierten que este escenario afectará desde las Grandes Llanuras hasta los Grandes Lagos y el Noreste, con posibilidades de vientos intensos, granizo de gran tamaño, tornados aislados e inundaciones repentinas.
El fenómeno coincide con una poderosa cúpula de calor que domina gran parte del país y que favorece el desarrollo de tormentas de gran intensidad en sus bordes.
Las autoridades mantienen la vigilancia debido a que millones de personas podrían verse expuestas a condiciones meteorológicas peligrosas hasta el final de la semana.
El calor extremo alimenta un patrón explosivo de tormentas
El denominado «Anillo de Fuego» aparece cuando una extensa cúpula de aire caliente interactúa con corrientes más frías que avanzan desde el norte.
Ese contraste térmico genera un ambiente muy inestable que favorece la rápida formación de tormentas eléctricas organizadas.
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Además del intenso calor, fuertes vientos del sur impulsan humedad tropical hacia las regiones centrales y septentrionales del país.
La combinación de calor, humedad e inestabilidad atmosférica proporciona el combustible necesario para el desarrollo de sistemas convectivos de gran escala.
Vientos destructivos y tornados entre las principales amenazas
Los especialistas anticipan que las tormentas podrán evolucionar hacia complejos convectivos de mesoescala, conocidos por recorrer largas distancias mientras mantienen una elevada intensidad.
Estos sistemas son capaces de producir vientos rectilíneos muy fuertes que ocasionan daños similares a los provocados por algunos tornados.
También existe la posibilidad de caída de granizo de gran tamaño y la formación de tornados aislados en determinados sectores donde las condiciones sean más favorables.
Las lluvias persistentes sobre una misma zona aumentarán además el riesgo de inundaciones repentinas en distintos puntos del corredor afectado.
Grandes Lagos y Medio Oeste, bajo la mayor amenaza
Para el miércoles, el nivel de riesgo por tormentas severas aumentó hasta 3 en una escala de 5 para parte del Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.
Entre las ciudades bajo vigilancia se encuentran Minneapolis, Green Bay y varias comunidades cercanas.
Los pronósticos indican que las tormentas volverán a desarrollarse durante la tarde conforme aumente la temperatura por el calentamiento diurno.
Según el Centro de Pronósticos de FOX, algunas ráfagas de viento podrían superar las 85 millas por hora desde Minnesota hasta el norte de Michigan.
El Noreste también enfrentará tormentas intensas
En el noreste del país, las tormentas continuarán desplazándose desde Canadá siguiendo el borde oriental de la cúpula de alta presión.
Las zonas afectadas por los temporales del martes podrían volver a registrar fuertes ráfagas de viento durante las siguientes jornadas.
Los meteorólogos también vigilan el posible impacto sobre sectores del corredor de la Interestatal 95, donde coincidirán altos niveles de humedad e inestabilidad atmosférica.
El jueves se espera una nueva ronda de tormentas que volverá a afectar áreas del Alto Medio Oeste antes de desplazarse hacia el sureste.
Lluvias repetidas elevan el riesgo de inundaciones
Además del viento y el granizo, las precipitaciones representan otra de las mayores preocupaciones para los servicios de emergencia.
Los especialistas explican que estos sistemas suelen avanzar repetidamente sobre las mismas zonas, un comportamiento conocido como «efecto tren», que incrementa la acumulación de lluvia.
Como consecuencia, algunas áreas podrían recibir entre dos y tres pulgadas de precipitación, mientras que en sectores aislados los acumulados superarían las tres pulgadas.
Las autoridades recomiendan seguir de cerca los avisos meteorológicos, evitar desplazamientos durante las tormentas más intensas y permanecer atentos a posibles alertas por inundaciones repentinas, especialmente en comunidades con antecedentes de este tipo de eventos, señaló ‘Fox Weather‘.