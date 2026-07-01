El peligroso “Anillo de Fuego” amenaza a millones con tormentas severas en EE.UU.

Anillo de Fuego amenaza a EEUU

Riesgo de inundaciones repentinas

Vientos podrían ser destructivos

Un patrón meteorológico conocido como «Anillo de Fuego» está intensificando el riesgo de tormentas severas en una amplia franja de Estados Unidos, donde el calor extremo y el ingreso de aire más frío crearán las condiciones ideales para fenómenos potencialmente destructivos durante varios días.

Los meteorólogos advierten que este escenario afectará desde las Grandes Llanuras hasta los Grandes Lagos y el Noreste, con posibilidades de vientos intensos, granizo de gran tamaño, tornados aislados e inundaciones repentinas.

El fenómeno coincide con una poderosa cúpula de calor que domina gran parte del país y que favorece el desarrollo de tormentas de gran intensidad en sus bordes.

Las autoridades mantienen la vigilancia debido a que millones de personas podrían verse expuestas a condiciones meteorológicas peligrosas hasta el final de la semana.

El calor extremo alimenta un patrón explosivo de tormentas

El denominado «Anillo de Fuego» aparece cuando una extensa cúpula de aire caliente interactúa con corrientes más frías que avanzan desde el norte.

Ese contraste térmico genera un ambiente muy inestable que favorece la rápida formación de tormentas eléctricas organizadas.

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Además del intenso calor, fuertes vientos del sur impulsan humedad tropical hacia las regiones centrales y septentrionales del país.

La combinación de calor, humedad e inestabilidad atmosférica proporciona el combustible necesario para el desarrollo de sistemas convectivos de gran escala.