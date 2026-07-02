Washington critica los intentos de Machado de volver a Venezuela
Publicado el02/07/2026 a las 10:12
Altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump criticaron los reiterados intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela en medio de la emergencia provocada por los terremotos que dejaron miles de víctimas, según una publicación del medio estadounidense Axios.
De acuerdo con el reporte, la Casa Blanca considera que la prioridad actual debe centrarse en la respuesta humanitaria y no en disputas políticas relacionadas con la crisis venezolana.
Críticas desde la administración Trump
Axios, citando a funcionarios estadounidenses, señala que existe un creciente malestar dentro del gobierno por las gestiones realizadas por Machado para regresar al país.
Uno de los funcionarios consultados calificó la situación como «oportunismo político», mientras que otro aseguró que la dirigente busca protagonismo durante la distribución de la ayuda humanitaria.
La postura oficial de Washington
Aunque las declaraciones recogidas por Axios reflejan un tono crítico, la posición pública del Departamento de Estado fue más moderada.
En un comunicado enviado a la AFP, un portavoz afirmó que la administración Trump está enfocada exclusivamente en apoyar las labores de asistencia tras los devastadores terremotos.
Además, indicó que introducir asuntos políticos en medio de la emergencia resulta contraproducente para las operaciones humanitarias.
Los intentos de regreso
Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026
Según Axios, María Corina Machado intentó regresar a Venezuela en dos ocasiones durante los últimos días.
El primer intento habría sido mediante un vuelo chárter con escala en Curazao, mientras que posteriormente buscó viajar desde Panamá en un vuelo comercial con destino a Caracas.
Ambas iniciativas no llegaron a concretarse y, de acuerdo con el medio, generaron dudas dentro del Departamento de Estado sobre la posición oficial de Washington frente al eventual regreso de la dirigente opositora.
La prioridad sigue siendo la ayuda
Mientras continúan las labores de rescate y asistencia a los afectados por los terremotos, funcionarios estadounidenses insisten en que el esfuerzo del gobierno está concentrado en la respuesta humanitaria.
La administración estadounidense mantiene que cualquier decisión relacionada con la situación política venezolana deberá abordarse una vez superada la emergencia que afecta al país.
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