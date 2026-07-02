Washington critica los intentos de Machado de volver a Venezuela

Altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump criticaron los reiterados intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela en medio de la emergencia provocada por los terremotos que dejaron miles de víctimas, según una publicación del medio estadounidense Axios.

De acuerdo con el reporte, la Casa Blanca considera que la prioridad actual debe centrarse en la respuesta humanitaria y no en disputas políticas relacionadas con la crisis venezolana.

Críticas desde la administración Trump

Axios, citando a funcionarios estadounidenses, señala que existe un creciente malestar dentro del gobierno por las gestiones realizadas por Machado para regresar al país.

Uno de los funcionarios consultados calificó la situación como «oportunismo político», mientras que otro aseguró que la dirigente busca protagonismo durante la distribución de la ayuda humanitaria.

La postura oficial de Washington

Aunque las declaraciones recogidas por Axios reflejan un tono crítico, la posición pública del Departamento de Estado fue más moderada.

En un comunicado enviado a la AFP, un portavoz afirmó que la administración Trump está enfocada exclusivamente en apoyar las labores de asistencia tras los devastadores terremotos.