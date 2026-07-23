¿Demandará tras ser despedida? Alejandra Jaramillo invoca la Primera Enmienda y dice que tiene derechos

Alejandra Jaramillo La Caramelo Invocó la Primera Enmienda estadounidense.

Redes sociales debaten posible demanda.

Firme ante despido de Univision.

Alejandra Jaramillo La Caramelo La salida de Alejandra ‘La Caramelo‘ Jaramillo del programa ¡Siéntese quien pueda! ha tomado un rumbo drástico y confrontativo.

Aunque en sus primeras declaraciones se mostró pacífica y refugiada en su fe, la comunicadora ecuatoriana utilizó sus historias de Instagram para lanzar un contundente mensaje cargado de tecnicismos legales.

Jaramillo subió el tono y dejó entrever que la decisión de TelevisaUnivision de dejarla fuera de las pantallas fue algo ¿injusto? Y es que ella publicó un mensaje de que al ser residente permanente de los Estados Unidos, tiene garantías constitucionales, marcando una postura firme frente a las consecuencias que sufrió por su polémica celebración en el Mundial 2026.

Alejandra Jaramillo dijo que tiene derechos porque es residente de EEUU

Sin filtros por lo que consideró una falta de madurez mediática ante un festejo deportivo, la presentadora advirtió:

«Soy orgullosamente ecuatoriana, una mujer migrante, madre, que empezó desde cero aquí y elegí vivir en un país donde la primera enmienda es freedom of speech, libertad de expresión, y ese es un derecho al que tengo acceso porque soy residente permanente de los Estados Unidos, pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley. Apoyar a un equipo de fútbol sin haber insultado a nadie, sin haber siquiera dicho un gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte».

Esta inesperada reacción encendió el debate en las plataformas digitales, donde muchos aseguran que sus palabras suenan a una clara advertencia de demanda por despido injustificado.