Aseguran que Alejandra Jaramillo «saló» a su novio Beta Mejía y también lo dejaron sin trabajo

Escándalo salpica a Beta Mejía.

Despido fulminante en Univision confirmado.

Rating en picada provoca crisis.

Alejandra Jaramillo Beta Mejía. El terremoto mediático provocado por la fulminante salida de Alejandra Jaramillo de las pantallas de TelevisaUnivision sigue cobrando víctimas.

Lo que comenzó como una severa sanción ejecutiva en contra de la presentadora ecuatoriana por sus polémicos comentarios tras la eliminación de México en el Mundial de Fútbol, se ha transformado en una crisis familiar y profesional de gran envergadura.

Nuevos reportes apuntan a que las consecuencias laborales no se limitaron a ella, sino que alcanzaron de lleno a su pareja sentimental.

La conocida creadora de contenido de espectáculos, Chamonic, encendió las redes sociales al revelar que la planta televisiva decidió cortar de raíz cualquier lazo con la pareja.

Según la influencer, la orden vino directamente de las altas esferas ejecutivas, quienes se vieron obligadas a tomar medidas drásticas luego de que la audiencia mexicana castigara severamente el rating de Siéntese quien pueda.

Beta Mejía fuera de Despierta América: Alejandra Jaramillo Beta Mejía

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El golpe de gracia para el entorno de ‘La Caramelo’ cayó sobre el creador de contenido y deportista colombiano Beta Mejía.

El influencer venía consolidando una importante racha de colaboraciones y apariciones especiales dentro del matutino estrella de la cadena estadounidense, Despierta América.

Sin embargo, esta valiosa vitrina laboral se ha cerrado de manera definitiva para él debido al efecto dominó del escándalo mundialista.

«Como todo lo que ella toca se sala, ella saló al novio y al parecer también estaría fuera de TelevisaUnivision. Él estaba teniendo apariciones pequeñas en el matutino de esta cadena estadounidense y eso ya no va a poder ser, se va con ella», sentenció Chamonic de forma categórica a través de sus plataformas digitales.

Esta abrupta rescisión deja el panorama laboral de la pareja completamente congelado en los Estados Unidos, truncando las aspiraciones del colombiano en una de las plataformas en español más influyentes del entretenimiento.