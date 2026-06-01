Cómo ahorrar en los viajes de verano a pesar del aumento en pasajes de avión
Publicado el01/06/2026 a las 05:15
Viajar este verano será más costoso para muchos estadounidenses, pero eso no significa que sea imposible encontrar formas de proteger el presupuesto.
- A pesar de la inflación y del aumento en las tarifas aéreas, la demanda de viajes sigue siendo sólida, especialmente entre jubilados y familias que planean aprovechar los meses más cálidos para visitar familiares o conocer nuevos destinos.
- Las aerolíneas han reducido capacidad en algunas rutas mientras mantienen altos niveles de ocupación. Como resultado, los descuentos son menos frecuentes y los precios de los boletos permanecen elevados frente a años anteriores.
Por qué importa: Con una mejor planificación, los viajeros todavía pueden encontrar oportunidades para reducir gastos y evitar que el costo del transporte absorba una gran parte del presupuesto vacacional.
La flexibilidad se ha convertido en la mejor herramienta para ahorrar en viajes de verano
Uno de los factores que más influye en el precio final de un boleto de avión es la flexibilidad del viajero.
- Quienes tienen la posibilidad de modificar fechas o elegir horarios menos populares suelen encontrar mejores tarifas que quienes deben viajar en días específicos.
- Esto beneficia especialmente a los jubilados, que generalmente no dependen de calendarios escolares ni laborales.
- Los especialistas en la industria de viajes señalan que muchos consumidores están respondiendo al aumento de precios con estrategias más prácticas.
- En lugar de cancelar sus vacaciones, están optando por escapadas más cortas, destinos cercanos y fechas menos demandadas.
Viajar entre semana también puede representar una diferencia importante. Los vuelos que salen los martes o miércoles suelen registrar menor demanda que aquellos programados para fines de semana, lo que en algunos casos se traduce en precios más bajos.
Destinos regionales ganan popularidad entre los viajeros
Ante el incremento de los costos, muchos viajeros están reconsiderando destinos que permiten disfrutar vacaciones sin realizar trayectos demasiado largos.
- Dentro de las opciones internacionales más accesibles continúan destacando países del Caribe y América Latina como México, Jamaica y República Dominicana.
- Estos destinos mantienen una fuerte demanda gracias a la combinación de playas, infraestructura turística y costos relativamente competitivos.
- La tendencia también favorece los viajes regionales dentro de Estados Unidos, donde algunas familias prefieren desplazamientos más cortos para reducir gastos asociados al transporte, alojamiento y alimentación.
Esta estrategia permite mantener la experiencia vacacional sin asumir el costo de vuelos más largos o conexiones adicionales que suelen elevar el precio total del viaje.
Viajar ligero este verano también puede representar un ahorro importante
Los gastos ocultos se han convertido en uno de los mayores desafíos para quienes buscan ahorrar durante sus vacaciones.
- Muchas aerolíneas cobran tarifas adicionales por equipaje documentado. Dependiendo de la compañía, registrar una maleta puede costar entre 45 y 75 dólares por trayecto.
- Para una pareja o una familia, estos cargos pueden sumar cientos de dólares al presupuesto final.
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Por esa razón, viajar únicamente con equipaje de mano se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas para reducir costos. Además del ahorro económico, esta práctica permite agilizar los tiempos en aeropuertos y disminuir el riesgo de pérdida de equipaje.
Antes de reservar, también conviene revisar cuidadosamente las políticas de equipaje de cada aerolínea para evitar cargos inesperados.
El alquiler de vehículos también puede marcar la diferencia
Los gastos no terminan cuando se aterriza en el destino.
El alquiler de automóviles representa otro costo que puede aumentar significativamente el presupuesto si no se elige la opción adecuada.
- Para grupos pequeños de dos o tres personas, un sedán suele ser considerablemente más económico que un SUV. No solo ofrece tarifas de alquiler más bajas, sino que también consume menos combustible durante el viaje.
Tomar decisiones prácticas sobre el tipo de vehículo permite destinar más recursos a otras actividades, restaurantes o experiencias turísticas.
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Planificar con anticipación sigue siendo clave
Aunque los pasajes aéreos son más caros este verano, los viajeros todavía tienen margen para reducir gastos mediante decisiones estratégicas.
La combinación de fechas flexibles, destinos cercanos, equipaje ligero y gastos controlados en transporte terrestre puede generar ahorros significativos sin renunciar a las vacaciones.
Lo que viene: A medida que avance la temporada alta de verano, la demanda continuará presionando los precios. Por ello, quienes aún no han reservado sus viajes podrían beneficiarse de comparar opciones con anticipación y mantener flexibilidad en sus planes.