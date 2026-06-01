Cómo ahorrar en los viajes de verano a pesar del aumento en pasajes de avión

Viajar este verano será más costoso para muchos estadounidenses, pero eso no significa que sea imposible encontrar formas de proteger el presupuesto.

A pesar de la inflación y del aumento en las tarifas aéreas, la demanda de viajes sigue siendo sólida, especialmente entre jubilados y familias que planean aprovechar los meses más cálidos para visitar familiares o conocer nuevos destinos.

Las aerolíneas han reducido capacidad en algunas rutas mientras mantienen altos niveles de ocupación. Como resultado, los descuentos son menos frecuentes y los precios de los boletos permanecen elevados frente a años anteriores.

Por qué importa: Con una mejor planificación, los viajeros todavía pueden encontrar oportunidades para reducir gastos y evitar que el costo del transporte absorba una gran parte del presupuesto vacacional.

La flexibilidad se ha convertido en la mejor herramienta para ahorrar en viajes de verano

Uno de los factores que más influye en el precio final de un boleto de avión es la flexibilidad del viajero.

Quienes tienen la posibilidad de modificar fechas o elegir horarios menos populares suelen encontrar mejores tarifas que quienes deben viajar en días específicos. Esto beneficia especialmente a los jubilados, que generalmente no dependen de calendarios escolares ni laborales.

suelen encontrar mejores tarifas que quienes deben viajar en días específicos. Los especialistas en la industria de viajes señalan que muchos consumidores están respondiendo al aumento de precios con estrategias más prácticas. En lugar de cancelar sus vacaciones, están optando por escapadas más cortas, destinos cercanos y fechas menos demandadas .



Viajar entre semana también puede representar una diferencia importante. Los vuelos que salen los martes o miércoles suelen registrar menor demanda que aquellos programados para fines de semana, lo que en algunos casos se traduce en precios más bajos.

Destinos regionales ganan popularidad entre los viajeros

Ante el incremento de los costos, muchos viajeros están reconsiderando destinos que permiten disfrutar vacaciones sin realizar trayectos demasiado largos.