Zverev conquista el Roland Garros 2026
Publicado el07/06/2026 a las 09:21
Alexander Zverev finalmente rompió la barrera que lo perseguía en los torneos grandes.
El alemán se consagró campeón de Roland Garros 2026 tras vencer a Flavio Cobolli en una final intensa a cinco sets: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1.
Zverev consigue el primer Grand Slam de su carrera y confirma su consolidación en la élite del tenis mundial tras años de quedarse cerca.
Una final que se definió en el quinto set
El partido fue una batalla larga y cambiante en la cancha central de París.
Zverev comenzó con autoridad al llevarse el primer set 6-1, pero Cobolli reaccionó y empató el encuentro en el segundo parcial. El alemán volvió a tomar ventaja en el tercero, aunque el italiano no se rindió y forzó el quinto set tras imponerse en el tiebreak del cuarto.
La definición llegó en el parcial decisivo, donde Zverev mostró su mejor versión. Rápidamente tomó el control con quiebres consecutivos y se colocó 4-0 arriba, dejando sin margen de reacción a su rival.
Dominio total en el cierre del partido
El último set fue completamente dominado por el alemán.
Zverev logró un doble break en los primeros juegos y amplió la diferencia hasta colocarse 5-1, quedando a un solo game del título. Aunque Cobolli intentó resistir, la diferencia ya era demasiado amplia.
Finalmente, el alemán cerró el partido con un contundente 6-1 en el quinto set, sellando así su primer título de Grand Slam tras varios intentos fallidos en torneos mayores.
El desenlace reflejó la superioridad física y mental de Zverev en los momentos clave, especialmente después de un cuarto set muy disputado.
El título que cambia su carrera
La victoria en Roland Garros marca un punto de inflexión en la trayectoria del alemán.
Durante años, Zverev fue considerado uno de los talentos más fuertes del circuito, pero sin lograr coronarse en un Grand Slam. Esta vez, logró sostener el nivel en un partido largo y exigente, respondiendo en los momentos de máxima presión.
Por su parte, Cobolli firmó una actuación destacada al llevar la final hasta el quinto set, aunque no pudo sostener el ritmo en el cierre del encuentro.
Con este triunfo, Zverev se posiciona como uno de los principales protagonistas del circuito de cara a la temporada sobre césped y los próximos torneos grandes.