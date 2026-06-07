Zverev conquista el Roland Garros 2026

Alexander Zverev finalmente rompió la barrera que lo perseguía en los torneos grandes.

El alemán se consagró campeón de Roland Garros 2026 tras vencer a Flavio Cobolli en una final intensa a cinco sets: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1.

Zverev consigue el primer Grand Slam de su carrera y confirma su consolidación en la élite del tenis mundial tras años de quedarse cerca.

Una final que se definió en el quinto set

El partido fue una batalla larga y cambiante en la cancha central de París.

Zverev comenzó con autoridad al llevarse el primer set 6-1, pero Cobolli reaccionó y empató el encuentro en el segundo parcial. El alemán volvió a tomar ventaja en el tercero, aunque el italiano no se rindió y forzó el quinto set tras imponerse en el tiebreak del cuarto.

La definición llegó en el parcial decisivo, donde Zverev mostró su mejor versión. Rápidamente tomó el control con quiebres consecutivos y se colocó 4-0 arriba, dejando sin margen de reacción a su rival.

Dominio total en el cierre del partido