Acusan a cofundadora de Ricos Tacos Naomi por planear asesinato de empleada

Yepez enfrenta una grave acusación tras el asesinato de una empleada de Ricos Tacos Naomi. Conoce el móvil y los implicados.

Empleada hallada sin vida.

Acusan a cofundadora.

Fiscalía busca prófugo. La cofundadora de la cadena Ricos Tacos Naomi, Mariana Yepez, enfrenta una acusación por presuntamente planear el asesinato de una de sus empleadas en un caso que ha conmocionado a Los Ángeles. La investigación señala que la víctima, Soledad López, fue encontrada sin vida dentro de la cajuela de su propio automóvil tras haber desaparecido días antes. Lo que se sabe del caso Ricos Tacos Naomi Las autoridades sostienen que el crimen habría sido planeado y que existió una motivación económica relacionada con un dinero de indemnización. Además de Yepez, otros dos ex trabajadores del negocio fueron señalados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Uno de ellos enfrenta un cargo directo de asesinato. El tercero permanece prófugo fuera de Estados Unidos mientras continúa un proceso para lograr su extradición. La investigación también ha estado marcada por la intervención de autoridades migratorias y por las críticas de las defensas de los acusados.

La investigación apunta a una presunta conspiración dentro del negocio Mariana Yepez, de 43 años y originaria de Sonora, México, fue acusada de conspiración para cometer asesinato por la muerte de Soledad López, de 47 años. Según documentos judiciales y reportes citados por Los Angeles Times, la Fiscalía considera que existió una planificación previa para cometer el crimen. La acusación también alcanza a Sandra Romo Díaz, de 52 años, quien enfrenta un cargo directo de asesinato. Oscar Villafranca fue acusado de conspiración junto con Yepez. De acuerdo con la investigación, Villafranca abandonó Estados Unidos poco después de los hechos. Actualmente permanece prófugo. Las autoridades estadounidenses mantienen una solicitud formal de extradición para llevarlo de regreso y enfrentar el proceso penal.

El hallazgo del cuerpo marcó un giro en la investigación Soledad López fue vista con vida por última vez el 7 de septiembre de 2025 alrededor de las 2:00 de la tarde. Ese día terminó su jornada laboral y salió acompañada por Sandra Romo Díaz. Ambas se dirigían hacia un almacén relacionado con el negocio de las taquerías. Posteriormente, López desapareció. Días más tarde, las autoridades localizaron su Honda Civic en un depósito de vehículos del sur de Los Ángeles. Dentro del maletero encontraron el cuerpo de la empleada. El cadáver estaba carbonizado y envuelto en bolsas de plástico. Debido al intenso daño provocado por el fuego, la oficina del forense no pudo establecer la causa exacta de la muerte. Sin embargo, el caso fue clasificado oficialmente como homicidio. La Policía de Los Ángeles inició inicialmente una investigación por desaparición. Después, el expediente fue transferido a la División de Robos y Homicidios del LAPD.

Una indemnización económica aparece como el posible móvil del crimen La Fiscalía sostiene que el posible motivo del crimen estaría relacionado con una disputa por dinero. En enero de 2025, Yepez, López y Sandra Romo Díaz resultaron lesionadas durante un accidente automovilístico. Según la investigación, Mariana Yepez conducía el vehículo al momento del accidente. Posteriormente se presentó una demanda derivada del choque. Como resultado, Soledad López obtuvo una indemnización cercana a los 11,500 dólares. Los documentos judiciales indican que el cheque fue depositado el 28 de agosto de 2025 en una cuenta bancaria de Chase. La documentación también señala que el cheque fue endosado por Mariana Yepez. No obstante, López presuntamente nunca recibió el dinero que le correspondía. La hija de la víctima declaró ante los detectives que Yepez trataba mal a su madre dentro del trabajo. También afirmó que un familiar le comentó que López «desapareció porque supuestamente robó dinero del negocio». Los investigadores consideran estos elementos como parte del contexto que rodea el caso.

Así describen las autoridades la participación de cada acusado La cofundadora de Ricos Tacos Naomi fue acusada de conspirar en el asesinato de una empleada hallada carbonizada en la cajuela de su auto. https://t.co/POzpeNldCv — N+ UNIVISION LOS ÁNGELES (@nmasUnivision34) July 9, 2026 Sandra Romo Díaz fue arrestada por la Policía de Los Ángeles el 16 de septiembre de 2025. La detención ocurrió tras la ejecución de varias órdenes de cateo. La Fiscalía sostiene que ella enfrenta directamente el cargo de asesinato. Según las transcripciones judiciales, sufrió quemaduras en un brazo y en el estómago mientras intentaba incendiar el automóvil. Las autoridades también aseguran que cámaras de vigilancia muestran a Díaz llegando junto con López al almacén. Posteriormente fue captada regresando con bidones de gasolina. En el caso de Oscar Villafranca, la defensa de Díaz lo identificó como la tercera persona que aparece en las grabaciones.

Las imágenes lo mostrarían entrando al almacén junto con López y Díaz. Las autoridades afirman que Villafranca abandonó Estados Unidos el 21 de septiembre de 2025. Además, contaba con una orden previa de deportación. Por ello, la Fiscalía trabaja actualmente para conseguir su extradición desde el extranjero. Respecto a Mariana Yepez, la acusación la señala como la presunta organizadora de la conspiración debido al conflicto económico. Fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 22 de septiembre de 2025. En ese momento ya figuraba como sospechosa dentro de la investigación. Posteriormente fue devuelta a la custodia de las autoridades locales en junio de 2026. Yepez se declaró no culpable. Permanece detenida con una fianza fijada en 2 millones de dólares.