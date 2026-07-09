Aparecen paquetes de droga con la imagen de un león aparecen en costas de Florida

Paquetes llegan a Florida.

Investigan símbolo del león.

Patrulla Fronteriza analiza hallazgo.

Los hallazgos de paquetes de droga con la imagen de un león en distintos puntos de los Cayos de Florida mantienen bajo investigación a las autoridades federales y locales.

Las autoridades estadounidenses confirmaron el hallazgo de varios paquetes de droga en la región más al sur de Florida y del territorio continental de Estados Unidos.

Dos hallazgos en pocos días encienden la investigación

Autoridades estadounidenses encontraron una serie de paquetes de droga con la imagen de un león en los Cayos de Florida, la región más al sur del estado y de EE.UU. continental, aunque todavía indagan su procedencia y su posible destino.https://t.co/NDVPuraRKd — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 9, 2026

Los bultos aparecieron en distintos puntos de los Cayos de Florida, una zona donde el mar suele arrastrar objetos vinculados con actividades de narcotráfico.

La Oficina del Alguacil del Condado de Monroe informó que uno de los paquetes fue localizado en Robbie’s Marina, un popular sitio turístico de Islamorada.

Ese lugar es conocido porque los visitantes suelen acudir para alimentar a los peces y disfrutar de distintas actividades recreativas.

De acuerdo con el reporte oficial, el paquete contenía un kilogramo de marihuana.

El hallazgo ocurrió pocos días después de que otro objeto similar fuera encontrado el domingo en un parque de la misma región.

Ese segundo paquete contenía 1,44 kilogramos de un presunto narcótico, según informaron las autoridades.

La coincidencia entre ambos casos llevó a los investigadores a analizar si existe alguna relación entre los dos hallazgos.