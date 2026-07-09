Aparecen paquetes de droga con la imagen de un león aparecen en costas de Florida
Publicado el09/07/2026 a las 10:16
- Paquetes llegan a Florida.
- Investigan símbolo del león.
- Patrulla Fronteriza analiza hallazgo.
Los hallazgos de paquetes de droga con la imagen de un león en distintos puntos de los Cayos de Florida mantienen bajo investigación a las autoridades federales y locales.
Las autoridades estadounidenses confirmaron el hallazgo de varios paquetes de droga en la región más al sur de Florida y del territorio continental de Estados Unidos.
Dos hallazgos en pocos días encienden la investigación
Autoridades estadounidenses encontraron una serie de paquetes de droga con la imagen de un león en los Cayos de Florida, la región más al sur del estado y de EE.UU. continental, aunque todavía indagan su procedencia y su posible destino.https://t.co/NDVPuraRKd
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 9, 2026
Los bultos aparecieron en distintos puntos de los Cayos de Florida, una zona donde el mar suele arrastrar objetos vinculados con actividades de narcotráfico.
La Oficina del Alguacil del Condado de Monroe informó que uno de los paquetes fue localizado en Robbie’s Marina, un popular sitio turístico de Islamorada.
Ese lugar es conocido porque los visitantes suelen acudir para alimentar a los peces y disfrutar de distintas actividades recreativas.
De acuerdo con el reporte oficial, el paquete contenía un kilogramo de marihuana.
El hallazgo ocurrió pocos días después de que otro objeto similar fuera encontrado el domingo en un parque de la misma región.
Ese segundo paquete contenía 1,44 kilogramos de un presunto narcótico, según informaron las autoridades.
La coincidencia entre ambos casos llevó a los investigadores a analizar si existe alguna relación entre los dos hallazgos.
La imagen del león podría aportar pistas sobre su origen
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de la imagen de un león en los paquetes encontrados.
Aunque todavía no existe una explicación oficial sobre el significado del símbolo, los investigadores consideran que podría aportar información relevante.
La Oficina del Alguacil explicó que los bultos fueron encontrados «aparentemente arrastrados a la orilla».
Además, señaló que estaban «envueltos de una manera consistente con paquetes anteriores de contrabando de narcóticos».
Tras ser recuperados, los paquetes fueron entregados a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para continuar con la investigación correspondiente.
Los agentes buscan determinar tanto el origen del cargamento como el destino al que posiblemente estaba dirigido.
Autoridades locales indicaron a medios estadounidenses que encontrar paquetes de droga en las costas de los Cayos no representa un hecho excepcional.
Sin embargo, señalaron que la marca del león podría convertirse en un elemento útil para identificar organizaciones o rutas utilizadas por traficantes.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas o vinculadas directamente con estos hallazgos.
Florida sigue siendo una zona clave en la lucha contra el narcotráfico
La ubicación geográfica de los Cayos de Florida convierte a esta región en un punto estratégico cercano a rutas marítimas utilizadas históricamente por organizaciones criminales.
Las corrientes marinas pueden arrastrar paquetes perdidos durante operaciones de tráfico ilegal o cargamentos abandonados por embarcaciones.
Por esa razón, las autoridades mantienen vigilancia constante en playas, parques y marinas del extremo sur de Florida.
El caso también ocurre mientras Estados Unidos continúa reforzando las operaciones contra el narcotráfico internacional.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que durante 2025 logró un «éxito histórico» en sus operaciones antidrogas.
Según la institución, fueron incautadas más de 510.000 libras, equivalentes a 231.332 kilogramos, de cocaína y otras drogas.
El valor estimado de esos decomisos supera los 7.200 millones de dólares en el mercado ilegal.
Las operaciones estuvieron concentradas principalmente en las rutas de tráfico del océano Pacífico Oriental y el mar Caribe.
Las autoridades consideran que la presión sobre estas rutas incrementa la posibilidad de que algunos cargamentos terminen abandonados o sean arrastrados hasta las costas.
Mientras continúan los análisis, los investigadores esperan que tanto el embalaje como la imagen del león permitan reconstruir la procedencia del cargamento y determinar si está relacionado con otros decomisos recientes registrados en la región.
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FUENTE: EFE