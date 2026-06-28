Yalitza Aparicio impacta con radical cambio de imagen y presume transformación física

Yalitza Aparicio cambio de imagen

Abdomen tonificado sorprende

Redes celebran transformación

Yalitza Aparicio volvió a captar la atención del público tras compartir una imagen que dejó ver una faceta distinta de su estilo.

La actriz mexicana apostó por un cambio de look que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Su publicación en Instagram generó miles de reacciones en pocas horas, confirmando el interés que sigue despertando entre sus seguidores.

La fotografía no solo mostró una nueva imagen, sino también una evolución personal que muchos no esperaban.

Un look renovado que marca tendencia

En la imagen, Aparicio aparece frente al espejo con un atuendo casual que resalta su nueva apariencia.

El elemento que más llamó la atención fue su corte de cabello tipo ‘bob’, con el que dejó atrás su característica melena larga.

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El cambio fue interpretado por muchos como una apuesta por una imagen más fresca y contemporánea.

La publicación superó los 130 mil ‘me gusta’, reflejando el impacto inmediato entre sus fans.