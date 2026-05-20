Yailin La Más Viral suspende shows en EE.UU. y desata rumores sobre su situación migratoria

Yailin La Más Viral visado

Cancela shows en EE.UU.

Fans esperan nuevas fechas

La cantante dominicana Yailin La Más Viral anunció la cancelación de sus próximas presentaciones en Estados Unidos, lo que generó una ola de especulaciones en redes sociales.

El comunicado fue publicado por la artista en sus plataformas digitales, donde explicó que no podrá cumplir con las fechas programadas por “razones ajenas” a su voluntad.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores en territorio estadounidense, quienes ya habían adquirido boletos para los conciertos.

Hasta el momento, no existe una versión oficial que detalle las causas específicas detrás de la suspensión de sus espectáculos.

El mensaje a sus seguidores

En su publicación, Yailin comenzó agradeciendo el respaldo constante de sus fanáticos, a quienes llama “Chivirikas”.