Yailin La Más Viral suspende shows en EE.UU. y desata rumores sobre su situación migratoria
Publicado el20/05/2026 a las 11:43
- Yailin La Más Viral visado
- Cancela shows en EE.UU.
- Fans esperan nuevas fechas
La cantante dominicana Yailin La Más Viral anunció la cancelación de sus próximas presentaciones en Estados Unidos, lo que generó una ola de especulaciones en redes sociales.
El comunicado fue publicado por la artista en sus plataformas digitales, donde explicó que no podrá cumplir con las fechas programadas por “razones ajenas” a su voluntad.
La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores en territorio estadounidense, quienes ya habían adquirido boletos para los conciertos.
Hasta el momento, no existe una versión oficial que detalle las causas específicas detrás de la suspensión de sus espectáculos.
El mensaje a sus seguidores
En su publicación, Yailin comenzó agradeciendo el respaldo constante de sus fanáticos, a quienes llama “Chivirikas”.
“Mis Chivirikas. Quiero tomarme un momento para agradecerles por todo el amor, apoyo y cariño que siempre me brindan”, expresó.
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La intérprete también destacó el papel fundamental que sus seguidores tienen en su trayectoria artística y personal.
“Ustedes son una parte muy importante de mi vida y de mi carrera”, afirmó en el mensaje difundido en redes.
Cancelaciones y nuevas fechas
En el mismo comunicado, la artista explicó que no podrá estar presente en las fechas ya pautadas en Estados Unidos.
“También quiero comunicarles que, por razones ajenas a mi voluntad, no podré estar con ustedes en las próximas fechas pautadas”, señaló.
Pidió a quienes compraron entradas que las conserven mientras se anuncian nuevas presentaciones.
“Les pido de corazón que guarden sus tickets y estén atentos a las nuevas fechas que estaremos anunciando muy pronto”, escribió.
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Rumores sobre la visa
Tras el anuncio, comenzaron a circular versiones en redes que apuntan a un posible inconveniente con su visado.
Algunos usuarios han especulado que autoridades migratorias podrían haberle negado la entrada al país.
Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial que respalde esas afirmaciones.
La cancelación también fue vinculada por internautas con situaciones legales pasadas que la artista enfrentó junto a Tekashi 6ix9ine.
Presente mediático
Mientras se aclara su situación, Yailin continúa activa en otros espacios del entretenimiento.
Actualmente forma parte del programa “Planeta Alofoke”, donde se ha convertido en una de las figuras más comentadas.
Su participación en el espacio la mantiene en el centro de la conversación pública.
Por ahora, sus seguidores en Estados Unidos deberán esperar un nuevo anuncio que confirme cuándo podrá reencontrarse con su público en ese país.