Yailin reaparece en iglesia cristiana junto a su nuevo novio y desata debate en redes
Publicado el26/05/2026 a las 12:17
- Yailin La Más Viral en iglesia
- Mensaje espiritual impacta
- Reacciones divididas online
Yailin La Más Viral volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras ser captada en un templo cristiano en República Dominicana.
La cantante urbana asistió al servicio religioso acompañada de su presunto nuevo novio, un barbero identificado como Yoanki.
Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales por el pastor Benjamín García, quien documentó parte del encuentro.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre la reunión espiritual, el gesto generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.
“Impresionante lo que Dios hizo”
El pastor publicó fotografías y un video del servicio, destacando lo vivido durante la jornada religiosa.
“Impresionante lo que Dios hizo en nuestro primer servicio”, escribió junto al material difundido en Instagram.
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En el clip se escucha al líder religioso dirigirse a la intérprete con palabras de fe y renovación espiritual.
“Hoy la presencia de Dios te arropa y escucho que te llama por tu verdadero nombre”, expresó frente a la artista.
Un mensaje de transformación espiritual
Durante la oración, el pastor continuó con un discurso enfocado en un cambio profundo en la vida de la cantante.
“Hoy el poder de Dios rompe en tu vida… Todo lo que no es de Dios va a caer por tierra”, afirmó en el video.
También agregó: “El espíritu de Dios está sobre tu vida”, palabras que marcaron el tono del momento.
Yailin permaneció vestida completamente de negro, de pie junto a su pareja, sin emitir declaraciones públicas inmediatas.
Reacciones divididas en redes sociales
Tras la difusión de las imágenes, los comentarios no tardaron en multiplicarse en distintas plataformas.
Algunos usuarios celebraron su asistencia al templo y lo consideraron un paso positivo en su vida personal.
“Si su pareja la llevó a la iglesia y Yailin aceptó ir es un paso”, comentó un seguidor.
Otros, en cambio, cuestionaron la autenticidad del momento con frases como: “Pura hipocresía” y “Ahora sí muy santa”.
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Una nueva etapa sentimental
Días antes de su aparición en la iglesia, la artista había confirmado que estaba saliendo con un peluquero.
En declaraciones recientes, confesó sentirse enamorada y aseguró que él la tenía “hipnotizada” con su mirada.
Yoanki, nombre del joven, ya convive con el entorno cercano de la cantante y ha sido presentado a su hija Cattleya.
La escena en el templo suma un nuevo capítulo a la vida personal de Yailin, marcada por cambios sentimentales y ahora también por un momento espiritual que no pasó desapercibido.