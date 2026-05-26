Yailin reaparece en iglesia cristiana junto a su nuevo novio y desata debate en redes

Yailin La Más Viral en iglesia

Mensaje espiritual impacta

Reacciones divididas online

Yailin La Más Viral volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras ser captada en un templo cristiano en República Dominicana.

La cantante urbana asistió al servicio religioso acompañada de su presunto nuevo novio, un barbero identificado como Yoanki.

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales por el pastor Benjamín García, quien documentó parte del encuentro.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre la reunión espiritual, el gesto generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

“Impresionante lo que Dios hizo”

El pastor publicó fotografías y un video del servicio, destacando lo vivido durante la jornada religiosa.

“Impresionante lo que Dios hizo en nuestro primer servicio”, escribió junto al material difundido en Instagram.

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En el clip se escucha al líder religioso dirigirse a la intérprete con palabras de fe y renovación espiritual.

“Hoy la presencia de Dios te arropa y escucho que te llama por tu verdadero nombre”, expresó frente a la artista.