Yailin La Más Viral rompe el silencio y anuncia que perdió a su segundo bebé: “Mi ángel que está en el cielo”
Publicado el01/06/2026 a las 09:56
- Yailin perdió un bebé
- Embarazo mantenido en secreto
- Mensaje conmueve a seguidores
Yailin ‘La más viral’ sorprendió a sus seguidores al dejar a un lado las controversias para revelar la pérdida de su bebé, noticia que dio a conocer a través de un emotivo mensaje en redes sociales.
La rapera dominicana publicó varios videos en sus historias de Instagram donde mostró por primera vez su avanzado embarazo, confirmando que había mantenido en privado esta etapa hasta ahora.
En uno de los clips se le observa presumiendo su ‘baby bump’, mientras su hija Cattaleya le da un beso en el vientre, imagen que acompañó con palabras cargadas de dolor.
“Íbamos a ser tres: Cata, tú y yo. Mi ángel que está en el cielo”, escribió la intérprete, frase que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores.
Un embarazo que mantuvo en secreto
Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la artista, no había hecho público que esperaba a su segundo bebé, por lo que el anuncio tomó por sorpresa a sus fanáticos.
En los videos compartidos se aprecia lo avanzado de su gestación, lo que evidenció que atravesó varios meses de embarazo sin hacerlo oficial.
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Hasta el momento, la cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre las circunstancias de la pérdida ni detalles médicos relacionados con lo ocurrido.
En su cuenta de Instagram, miles de seguidores dejaron mensajes de apoyo y solidaridad, enviándole palabras de fortaleza en medio del difícil momento.
Una figura marcada por la polémica
Yailin inició su carrera en 2019 como bailarina en República Dominicana y más tarde dio el salto a la música urbana con colaboraciones como “Quien me atraca a mí”.
Aunque logró notoriedad en la industria, su relación con Anuel AA y los conflictos públicos que protagonizó incrementaron su exposición mediática.
En marzo pasado fue detenida tras un operativo en el que autoridades hallaron dos armas de fuego en su Lamborghini, caso por el que obtuvo libertad condicional bajo fianza.
La investigación continúa debido a que la artista no pudo comprobar la propiedad de las armas encontradas durante el procedimiento.
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Antecedentes legales y vida personal
No es la primera vez que la cantante enfrenta problemas con la justicia, pues en diciembre de 2023 fue arrestada en Palm Beach, Florida.
En aquella ocasión fue acusada de agresión agravada con arma mortal, daños a la propiedad, obstrucción de la justicia y asalto tras una pelea con Tekashi 6ix9ine.
Estos episodios han mantenido su nombre en titulares más allá de su carrera musical, convirtiéndola en una figura constantemente ligada a la controversia.
Ahora, lejos de los escándalos, la artista centra la atención en un momento profundamente personal, marcado por el duelo y el recuerdo de “mi ángel que está en el cielo”.