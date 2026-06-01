Yailin La Más Viral rompe el silencio y anuncia que perdió a su segundo bebé: “Mi ángel que está en el cielo”

Yailin perdió un bebé

Embarazo mantenido en secreto

Mensaje conmueve a seguidores

Yailin ‘La más viral’ sorprendió a sus seguidores al dejar a un lado las controversias para revelar la pérdida de su bebé, noticia que dio a conocer a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

La rapera dominicana publicó varios videos en sus historias de Instagram donde mostró por primera vez su avanzado embarazo, confirmando que había mantenido en privado esta etapa hasta ahora.

En uno de los clips se le observa presumiendo su ‘baby bump’, mientras su hija Cattaleya le da un beso en el vientre, imagen que acompañó con palabras cargadas de dolor.

“Íbamos a ser tres: Cata, tú y yo. Mi ángel que está en el cielo”, escribió la intérprete, frase que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Un embarazo que mantuvo en secreto

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la artista, no había hecho público que esperaba a su segundo bebé, por lo que el anuncio tomó por sorpresa a sus fanáticos.

En los videos compartidos se aprecia lo avanzado de su gestación, lo que evidenció que atravesó varios meses de embarazo sin hacerlo oficial.

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Hasta el momento, la cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre las circunstancias de la pérdida ni detalles médicos relacionados con lo ocurrido.

En su cuenta de Instagram, miles de seguidores dejaron mensajes de apoyo y solidaridad, enviándole palabras de fortaleza en medio del difícil momento.