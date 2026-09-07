Walmart, Target y Amazon retiran polémico disfraz tras críticas por su referencia
Publicado el07/09/2026 a las 13:57
- Walmart y Target retiran disfraz
- Referencia nazi genera polémica
- Disfraz desaparece de plataformas
Walmart, Target y Amazon retiraron de sus sitios web un polémico disfraz militar alemán después de que el producto provocara cuestionamientos por su evidente referencia a la Alemania nazi.
El artículo, fabricado por Orion Costumes, era anunciado como un disfraz de soldado alemán para adultos e incluía chaqueta, pantalones, botas incorporadas, cinturón y gorra.
La controversia aumentó por la forma en que fue promocionado: según The New Republic, Walmart lo presentó inicialmente como un atuendo “vintage” inspirado en equipamiento militar de la década de 1940.
Una fotografía del producto mostraba además a la modelo delante de una bandera alemana modificada digitalmente, elemento que reforzó las críticas sobre el contexto histórico que evocaba el disfraz.
Walmart, Target y Amazon eliminan el polémico disfraz
Para la mañana del jueves 3 de septiembre, el artículo ya no estaba disponible en las plataformas digitales de Walmart, Target y Amazon, de acuerdo con el reporte.
La eliminación simultánea llamó la atención porque se trataba de grandes minoristas estadounidenses que habían permitido que el disfraz apareciera dentro de sus respectivos catálogos en línea.
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The New Republic buscó respuestas de las tres compañías sobre la decisión de comercializar inicialmente el producto y las razones específicas que llevaron posteriormente a retirarlo.
Walmart y Amazon no habían proporcionado una respuesta al medio antes de la publicación de su información, por lo que no se conocían públicamente todos los detalles de sus decisiones.
Target se disculpa tras retirar el producto
Target sí reconoció públicamente que comercializar el artículo había sido un error y ofreció disculpas después de que el disfraz fuera eliminado de su plataforma.
La compañía manifestó pesar por lo sucedido y señaló que el episodio resultaba especialmente doloroso para clientes, empleados y socios afroamericanos, según el comunicado divulgado tras la controversia.
Target agregó que retirar el producto constituía un primer paso y aseguró que revisaría las circunstancias que permitieron que terminara disponible para sus compradores.
La empresa también planteó la necesidad de evaluar cambios para impedir que una situación similar vuelva a producirse, trasladando la polémica desde el producto hacia sus propios controles internos.
Amazon, Target and Walmart have removed a controversial Halloween costume from their websites following criticism that it resembled uniforms worn by German soldiers during World War II. https://t.co/yKDqLKGimZ
— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) September 5, 2026
Por qué el disfraz desató fuertes críticas
El problema no estaba relacionado con un defecto de fabricación o un riesgo físico asociado al uso del disfraz, según la información disponible, sino con las referencias históricas vinculadas a su diseño.
Los uniformes militares alemanes de la década de 1940 están inevitablemente relacionados con el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial, por lo que comercializarlos como disfraces puede generar fuertes cuestionamientos.
El episodio también pone bajo escrutinio cómo grandes plataformas supervisan los artículos ofrecidos en sus sitios, particularmente cuando vendedores externos pueden colocar miles de productos en sus catálogos digitales.
La controversia llega además cuando los minoristas comienzan a reforzar sus ofertas para Halloween, una temporada en la que disfraces relacionados con tragedias, culturas o acontecimientos históricos suelen generar debates.
Target and Amazon appear to have removed a WWII German soldier costume after criticism, while Walmart still lists it. https://t.co/h6ZxvhQnPo
— Newsweek (@Newsweek) September 1, 2026
El retiro abre preguntas sobre los controles de las tiendas
Hasta ahora, la información disponible indica que el disfraz fue eliminado de los sitios web, pero eso no equivale necesariamente a un retiro oficial por motivos de seguridad del consumidor.
La diferencia es importante: un “recall” normalmente responde a riesgos asociados con un producto, mientras que en este caso la controversia se concentra en su contenido y significado histórico.
Target fue más allá al admitir el error y anunciar una revisión interna, aunque todavía quedan interrogantes sobre cómo el artículo superó inicialmente los controles para aparecer en su plataforma.
El caso deja así una pregunta para Walmart, Target y Amazon: qué filtros deben aplicar para detectar productos potencialmente ofensivos antes de que lleguen frente a millones de consumidores, señaló ‘The New Republic‘ y ‘Libero‘.