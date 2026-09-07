Walmart, Target y Amazon retiran polémico disfraz tras críticas por su referencia

Walmart y Target retiran disfraz

Referencia nazi genera polémica

Disfraz desaparece de plataformas

Walmart, Target y Amazon retiraron de sus sitios web un polémico disfraz militar alemán después de que el producto provocara cuestionamientos por su evidente referencia a la Alemania nazi.

El artículo, fabricado por Orion Costumes, era anunciado como un disfraz de soldado alemán para adultos e incluía chaqueta, pantalones, botas incorporadas, cinturón y gorra.

La controversia aumentó por la forma en que fue promocionado: según The New Republic, Walmart lo presentó inicialmente como un atuendo “vintage” inspirado en equipamiento militar de la década de 1940.

Una fotografía del producto mostraba además a la modelo delante de una bandera alemana modificada digitalmente, elemento que reforzó las críticas sobre el contexto histórico que evocaba el disfraz.

Walmart, Target y Amazon eliminan el polémico disfraz

Para la mañana del jueves 3 de septiembre, el artículo ya no estaba disponible en las plataformas digitales de Walmart, Target y Amazon, de acuerdo con el reporte.

La eliminación simultánea llamó la atención porque se trataba de grandes minoristas estadounidenses que habían permitido que el disfraz apareciera dentro de sus respectivos catálogos en línea.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿Ni los camioneros están a salvo del ICE?

The New Republic buscó respuestas de las tres compañías sobre la decisión de comercializar inicialmente el producto y las razones específicas que llevaron posteriormente a retirarlo.

Walmart y Amazon no habían proporcionado una respuesta al medio antes de la publicación de su información, por lo que no se conocían públicamente todos los detalles de sus decisiones.