Walmart revoluciona el autopago con inteligencia artificial y nuevas reglas en tienda

Walmart revoluciona el autopago

Etiquetas digitales causan polémica

Nuevas reglas en cajas

Walmart comenzó a implementar una herramienta de escaneo basada en inteligencia artificial que promete simplificar el proceso en las cajas de autopago, especialmente al momento de registrar frutas y verduras.

La nueva función identifica automáticamente productos agrícolas y solicita al cliente confirmar qué artículo es, eliminando la necesidad de buscar códigos o navegar por menús en pantalla.

El anuncio se realizó durante la Semana del Empleado de la compañía, donde ejecutivos destacaron que esta tecnología ya está activa en cerca del 30% de las tiendas.

La meta es expandirla a la mitad de las sucursales en el corto plazo, como parte de una estrategia para hacer más ágil y amigable la experiencia en caja.

Etiquetas digitales generan debate

En paralelo, la empresa continúa avanzando con la instalación de etiquetas digitales en estantes que permiten actualizar precios e información en tiempo real.

El plan contempla llevar esta tecnología a más de 5.000 tiendas el próximo año, consolidando un sistema más dinámico en los pasillos.

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Sin embargo, la posibilidad de modificar precios en cuestión de minutos ha despertado inquietud entre algunos consumidores.

Las dudas giran en torno a si esta capacidad podría utilizarse para incrementar precios con rapidez, aunque la compañía sostiene que el objetivo es mejorar la precisión y eficiencia.