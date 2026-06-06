Walmart revoluciona el autopago con inteligencia artificial y nuevas reglas en tienda
Publicado el06/06/2026 a las 10:22
- Walmart revoluciona el autopago
- Etiquetas digitales causan polémica
- Nuevas reglas en cajas
Walmart comenzó a implementar una herramienta de escaneo basada en inteligencia artificial que promete simplificar el proceso en las cajas de autopago, especialmente al momento de registrar frutas y verduras.
La nueva función identifica automáticamente productos agrícolas y solicita al cliente confirmar qué artículo es, eliminando la necesidad de buscar códigos o navegar por menús en pantalla.
El anuncio se realizó durante la Semana del Empleado de la compañía, donde ejecutivos destacaron que esta tecnología ya está activa en cerca del 30% de las tiendas.
La meta es expandirla a la mitad de las sucursales en el corto plazo, como parte de una estrategia para hacer más ágil y amigable la experiencia en caja.
Etiquetas digitales generan debate
En paralelo, la empresa continúa avanzando con la instalación de etiquetas digitales en estantes que permiten actualizar precios e información en tiempo real.
El plan contempla llevar esta tecnología a más de 5.000 tiendas el próximo año, consolidando un sistema más dinámico en los pasillos.
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Sin embargo, la posibilidad de modificar precios en cuestión de minutos ha despertado inquietud entre algunos consumidores.
Las dudas giran en torno a si esta capacidad podría utilizarse para incrementar precios con rapidez, aunque la compañía sostiene que el objetivo es mejorar la precisión y eficiencia.
Cambios en autopago y membresías
La estrategia de Walmart en torno al autopago ha evolucionado en los últimos meses con ajustes que han sorprendido a clientes en distintas regiones.
En algunas tiendas, las cajas de autopago fueron habilitadas exclusivamente para miembros de Walmart+, mientras que en otras se cerraron temporalmente para reforzar la atención con cajeros tradicionales.
También se han reportado límites en el número de artículos permitidos para usar el autopago en ciertas sucursales, aunque la empresa ha señalado que no existe una política generalizada al respecto.
Según voceros, los gerentes están probando diferentes configuraciones para optimizar el rendimiento y mejorar la fluidez en los tiempos de pago.
Pruebas tecnológicas y panorama competitivo
Entre los experimentos más llamativos estuvo un quiosco con tecnología RFID que buscaba eliminar la controvertida revisión de recibos a la salida de las tiendas.
De acuerdo con ‘The US Sun‘, esa prueba piloto, sin embargo, fue retirada gradualmente mientras la empresa evalúa otras alternativas para equilibrar comodidad y control.
En el sector minorista, otras cadenas también están ajustando sus modelos de autopago, como Target, que ha limitado la cantidad de artículos en cajas exprés en miles de tiendas.
El panorama muestra que los grandes minoristas están rediseñando sus sistemas de cobro con tecnología avanzada, buscando reducir tiempos de espera, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la eficiencia operativa.