Vuelven las tormentas: alertan por inundaciones y clima severo en el centro de Estados Unidos
Publicado el20/06/2026 a las 11:55
- Alertan por inundaciones en EEUU
- Tormentas regresan al centro
- Clima severo se intensifica
Tras una breve pausa en el clima extremo, el centro de Estados Unidos se prepara para el regreso de tormentas severas que podrían provocar nuevos daños.
Las regiones de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste volverán a enfrentar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y riesgo de inundaciones.
El cambio ocurre luego de un brote reciente que dejó cientos de incidentes climáticos, incluidos tornados y daños por viento en varios estados.
Ahora, un nuevo sistema avanza desde las Montañas Rocosas, intensificando las condiciones y ampliando la zona de riesgo.
Amplias regiones bajo amenaza de tormentas
Las previsiones indican que las tormentas impactarán áreas que van desde Wyoming y Colorado hasta Iowa y Misuri, incluyendo estados como Nebraska y Kansas.
En estas zonas, las condiciones podrían evolucionar rápidamente hacia tormentas severas con granizo, vientos intensos e incluso tornados.
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“Inicialmente, se producirán tormentas eléctricas intensas… que podrían generar granizo de gran tamaño y tornados”, advirtió el meteorólogo Alex Duffus.
Posteriormente, estos sistemas podrían organizarse en líneas de tormenta que se desplazarán hacia el sureste, aumentando su alcance e impacto.
Riesgo creciente de inundaciones en zonas saturadas
Las lluvias acumuladas en semanas recientes ya han saturado el suelo en varias regiones, lo que eleva el peligro de desbordamientos.
Ríos y arroyos presentan niveles elevados, y nuevas precipitaciones podrían agravar la situación en zonas vulnerables.
Se esperan acumulaciones significativas de lluvia en los próximos días, con algunos puntos registrando cantidades superiores a lo habitual.
Esto podría extender las áreas afectadas por inundaciones hacia nuevas regiones, especialmente en los valles del Mississippi, Ohio y Tennessee.
Lluvias intensas avanzarán hacia el este
A medida que el sistema continúe su desplazamiento, las tormentas se moverán hacia el este, afectando nuevas zonas en los próximos días.
Regiones como el valle del Ohio y el Atlántico Medio enfrentarán lluvias fuertes, ráfagas de viento y posibles inundaciones repentinas.
También se prevé que las precipitaciones alcancen el sureste del país, incluyendo zonas que recientemente ya registraron lluvias intensas.
El panorama refleja un patrón de clima extremo que alterna entre sequía e inundaciones, complicando la situación en varias comunidades, apuntó ‘AccuWeather‘.