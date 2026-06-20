Vuelven las tormentas: alertan por inundaciones y clima severo en el centro de Estados Unidos

Alertan por inundaciones en EEUU

Tormentas regresan al centro

Clima severo se intensifica

Tras una breve pausa en el clima extremo, el centro de Estados Unidos se prepara para el regreso de tormentas severas que podrían provocar nuevos daños.

Las regiones de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste volverán a enfrentar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y riesgo de inundaciones.

El cambio ocurre luego de un brote reciente que dejó cientos de incidentes climáticos, incluidos tornados y daños por viento en varios estados.

Ahora, un nuevo sistema avanza desde las Montañas Rocosas, intensificando las condiciones y ampliando la zona de riesgo.

Amplias regiones bajo amenaza de tormentas

Las previsiones indican que las tormentas impactarán áreas que van desde Wyoming y Colorado hasta Iowa y Misuri, incluyendo estados como Nebraska y Kansas.

En estas zonas, las condiciones podrían evolucionar rápidamente hacia tormentas severas con granizo, vientos intensos e incluso tornados.

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“Inicialmente, se producirán tormentas eléctricas intensas… que podrían generar granizo de gran tamaño y tornados”, advirtió el meteorólogo Alex Duffus.

Posteriormente, estos sistemas podrían organizarse en líneas de tormenta que se desplazarán hacia el sureste, aumentando su alcance e impacto.