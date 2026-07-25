¡Vozinha tiene nuevo equipo!
Publicado el25/07/2026 a las 05:39
Colo Colo anunció el fichaje del arquero Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, en un movimiento que sorprende por su edad.
El club chileno apuesta por experiencia en un momento clave, pero abre el debate sobre si un portero de 40 años puede sostener el nivel competitivo.
El guardameta llega como agente libre y firmó por seis meses con opción de extender su contrato.
Será su primera experiencia en el fútbol sudamericano.
El fichaje se da en medio de la pelea del equipo por la liga local y la Copa Chile.
Una apuesta por experiencia mundialista
Vozinha fue uno de los nombres destacados de Cabo Verde en el Mundial 2026.
Disputó cuatro partidos, recibió cinco goles y logró dos porterías en cero.
Además, registró 18 atajadas, consolidándose como pieza clave de su selección.
Su rendimiento en el torneo internacional fue determinante para captar la atención del mercado.
Colo Colo decidió apostar por ese nivel en una etapa decisiva de la temporada.
La edad, el gran debate
El fichaje no pasa desapercibido por un detalle: el arquero tiene 40 años.
Esto reabre la discusión sobre el rendimiento físico en posiciones de alta exigencia.
Aunque los porteros suelen tener carreras más largas, el margen de error es mínimo.
El club busca liderazgo y seguridad bajo los tres palos en partidos decisivos.
Pero la incógnita es si podrá sostener el ritmo competitivo en torneos exigentes.
Un refuerzo con la mirada en 2027
El contrato incluye opción de extenderse por un año más.
Esto dependerá del rendimiento del arquero en el corto plazo.
Además, podría ser clave si Colo Colo logra clasificar a la Copa Libertadores.
El club busca regresar a la élite continental tras temporadas irregulares.
Vozinha llega como una solución inmediata… pero también como una apuesta de alto riesgo.
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