¡Vozinha tiene nuevo equipo!

Colo Colo anunció el fichaje del arquero Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, en un movimiento que sorprende por su edad.

El club chileno apuesta por experiencia en un momento clave, pero abre el debate sobre si un portero de 40 años puede sostener el nivel competitivo.

El guardameta llega como agente libre y firmó por seis meses con opción de extender su contrato.

Será su primera experiencia en el fútbol sudamericano.

El fichaje se da en medio de la pelea del equipo por la liga local y la Copa Chile.

Una apuesta por experiencia mundialista

Vozinha fue uno de los nombres destacados de Cabo Verde en el Mundial 2026.

Disputó cuatro partidos, recibió cinco goles y logró dos porterías en cero.

Además, registró 18 atajadas, consolidándose como pieza clave de su selección.